Imputen Fernández Díaz en el cas Kitchen

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló va imputar l'exministre d'el PP Jorge Fernández Díaz en la peça del «cas Villarejo» en què s'investiga l'espionatge al qual almenys entre 2013 i 2015 es va sotmetre a l'extresorer Luis Bárcenas per intervenir els documents compromesos per al partit que pogués desar. El cita a declarar el 30 d'octubre i, de moment, situa en el seu Ministeri de l'Interior el «centre nuclear» del «dispositiu parapolicial» il·legal conegut com a «operació Kitchen», argument que utilitza per no imputar encara l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i el seu marit, Ignacio López del Ferro.

Els fiscals anticorrupció adscrits al cas, Miguel Serrano i Ignacio Stampa, havien sol·licitat la imputació dels tres, a partir dels enregistraments intervinguts al principal imputat, l'excomissari José Manuel Villarejo, i els missatges que l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez guardava al seu mòbil. Entre ells, diversos SMS del mateix Fernández Díaz en què li recordava la importància del xofer de Barcenas, Sergio Rius, en l'operació.

L'acte els reprodueix. Un d'ells complica especialment la defensa de l'exdiputat de el PP. «L'operació es va fer amb èxit: S'ha bolcat tot (2 iphone i 1 ipad). Demà tindrem l'informe. Segons diu l'informador, aquest material l'havia donat B (en referència a Bárcenas) als advocats per poder obtenir a través d'ells els telèfons i altres de la seva agenda, amb vista a contactar amb ells per poder preparar la seva defensa jurídica. És a dir, que no seria informació per al (Jutjat) a l'efecte de publicació... És el que ha dit i és molt probable que aquesta fos la intenció», diu el text.

Per decidir si imputa Cospedal i López del Ferro, el jutge ha tornat a citar Martínez a declarar com a imputat per al dia 29 d'octubre. Aquesta serà la tercera vegada que sigui cridat, tot i que fins ara mai ha declarat. El magistrat vol que ho faci per aclarir què sabia l'exsecretària general de PP, perquè considera que de moment només hi ha referències de tercers sobre aquest coneixement i Andrés Gómez Gros, policia que Cospedal es va dur a Castella-la Manxa com a director general, va negar davant del jutge haver rebut indicacions sobre el dispositiu, en el que a ell se li va encarregar contactar amb Rius.



Nous testimonis

El jutge, a més, cita a declarar entre el 22 i 26 d'octubre diversos testimonis, tots ells, a Interior quan es va produir el dispositiu. Són el que era director de comunicació, Juan José Esteban; el sacerdot Silverio Nieto; l'exdirector de Gabinet de Martínez, Jorge Sanchis Bordetas, i Icíar Castro Alvárez. Amb ella es confessa Martínez, després de ser imputat, i ella li diu que estaven en una «piscina de taurons».

El capellà apareix per un missatge de Martínez que va reenviar a l'excomissari Enrique García Castaño, també imputat, en el qual es diu: «Segons em diu el meu advocat a més de qüestions formals, la defensa demà exigeix lliurar al jutjat les actes notarials en què consten els missatges rebuts de 2013, 2014, amb instruccions molt clares i explícites sobre els suposats 'operatius policials' de les que tracta tot això (la legalitat dels quals sempre em va semblar claríssima) i que necessàriament comporta la situació de Jorge i probablement Rajoy. Per descomptat res més lluny del meu desig».



Compareixença

L'acte considera que «és necessària, útil i pertinent la compareixença de Fernández Díaz, ja que «les investigacions practicades fins al moment permeten situar el centre nuclear de l'operació en el Ministeri de l'Interior, des d'on s'hauria dirigit i coordinat tota la operativa, presumptament amb la participació directa del ministre i actuant per delegació d'aquest, el secretari d'Estat de Seguretat».

Segons el jutge, és el moment «d'aprofundir en indicis tangibles, sustentats en evidències sòlides sobre les quals anar construint una investigació de la qual es desprenen fets greus presumptament comesos per servidors de l'Estat i que exigeixen una investigació profunda, valorant precipitat avançar cap hipòtesi que apunten a altres persones», la implicació es basa en referències de tercers.

Aquests «indicis tangibles» són els àudios i la documentació intervinguda a l'excomissari José Manuel Villarejo. Però també és especialment revelador de la importància de l'excúpula del Ministeri en aquesta operació per al jutge que el xofer de Bárcenas cobrés 2.000 euros mensuals dels fons reservats. L'operació va suposar una despesa de 53.266 euros. Segons l'instructor, això i que Rius obtingués una plaça com policia «evidencia el coneixement dels fets per part de comandaments superiors de l'organisme». El PP va anunciar ahir que obrirà expedient informatiu Fernández Díaz després de la seva imputació. De moment però els populars, descarten suspendre'l de militància.