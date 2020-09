Madrid restringeix la mobilitat a 37 zones de la ciutat i limita les reunions familiars

La Comunitat de Madrid restringirà des de dilluns vinent la mobilitat en 37 zones bàsiques de salut, que es troben en sis districtes de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Vila de Vallecas, Pont de Vallecas i Ciutat Lineal) i en altres set municipis de la regió, entre els quals hi ha Fuenlabrada, Getafe i Alcobendas.Quedarà restringida l'entrada i la sortida en aquestes zones excepte per a qüestions bàsiques, com, entre altres, els desplaçaments a la feina o a centres sanitaris, a una citació judicial, cura a persones dependents o anar a l'escola.

A més, es permetrà circular a les zones però les reunions privades es reduiran a sis persones, hi haurà una reducció dels aforaments, amb caràcter general, al 50 per cent, i se suspendrà l'activitat en parcs i jardins. També es faran un milió de proves PCR a les zones afectades. D'altra banda, per tal de trobar mesures per «doblegar la corba» de la segona onada de la pandèmia, el mateix dilluns se celebrarà una reunió entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a les 12.00 hores en la seu de la Presidència autonòmica, a la Porta del Sol,



Reaccions a la mesura

L'anunci de les restriccions va aixecar reaccions de diversos líders i de membres del Govern central. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va posar a disposició ahir «tota la seva infraestructura» per col·laborar en la lluita contra el virus, sense que s'hagi de decretat l'estat d'alarma. Per la seva banda, el president català Quim Torra va opinar ahir que els confinaments «són absolutament inevitables» i va avisar del risc «altíssim» de retardar les decisions. El seu homònim gallec, Alberto Núñez Feijóo, va subratllar que «és preferible prevenir a curar», mentre que el titular de l'executiu valencià, Ximo Puig, va considerar que el creixement dels contagis és «preocupant».