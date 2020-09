Trump ofereix l'indult a Assange si revela la font d'una de les filtracions

El president dels EUA, Donald Trump, va oferir indultar Julian Assange si el fundador de WikiLeaks revelava la font que va accedir il·legalment als correus electrònics de la Convenció Nacional Demòcrata abans de les eleccions de l'any 2016, segons una comunicació enviada a una cort de Londres. L'advocada d'Assange, Jennifer Robinson, va explicar que va supervisar una reunió en la qual l'exrepresentant republicà Dana Rohrabacher i Charles Johnson, un assessor amb forts vincles amb la campanya electoral de Trump, van fer l'oferta.

Segons Reuters, «la proposta feta per Rohrabacher demanava que el senyor Assange identifiqués la font de les publicacions abans de les eleccions de 2016 a canvi d'alguna forma d'indult», va dir Robinson en una declaració com a testimoni davant del tribunal. Rohrabacher va negar haver estat enviat en nom de Trump i va dir que mai havia parlat amb el president sobre Assange. El congressista va assegurar que estava actuant pel seu compte quan es va oferir a demanar-li al mandatari un indult per a Assange.

Assange, de 49 anys, està intentat evitar la seva extradició als EUA, on se l'acusa de conspirar per infiltrar-se il·legalment a ordinadors del Govern i de violar la llei d'espionatge per la publicació de cables confidencials de WikiLeaks entre 2010 i 2011.