Castells aposta per una universitat pública i gratuïta però admet que no hi ha recursos

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha defensat l'aposta per una universitat pública i gratuïta a l'Estat però ha reconegut que no hi ha prou recursos per tirar-ho endavant. En una entrevista a 'eldiario.es' Castells ha explicat que no entén "per què tenim una sanitat pública i gratuïta i no podem tenir una educació pública i gratuïta en tots els nivells". D'altra banda, Castells ha reconegut que als propers pressupostos no es preveu un gran augment en despesa universitària, però sí que s'ha mostrat confiat que, de cara als comptes del 2022, s'hi inclogui "un increment seriós" per a universitats "sempre que no hi hagi una catàstrofe total".

Castells ha recordat que hi ha un compromís del govern per augmentar al 5% del PIB la despesa educativa, encara que no hi està especificat el percentatge universitari. De cara al 2021, ha dit que "hi haurà pressupost per a la universitat" però ha insistit que "hi ha límits pressupostaris" que s'estan discutint.



Educació gratuïta

Castells ha defensat la necessitat que a l'Estat es pugui estudiar de manera gratuïta a tots les nivells però ha explicat que mentre que una educació postobligatòria pública sí que és una prioritat per al govern espanyol, no ho és el fet que sigui gratuïta perquè no hi ha recursos i "no és una cosa que passi de la nit al dia" sinó que és "gradual".

En aquest sentit, el ministre ha posat en valor la congelació i reducció de les taxes universitàries i ha apuntat que per a la gratuïtat primer s'ha de "reduir, congelar i establir la reducció". El ministre ha recordat que fins ara Espanya tenia les taxes més altes d'Europa juntament amb Holanda.

Per a Castells l'aposta per la universitat pública no va renyida amb la possibilitat de rebre finançament privat. El ministre ha remarcat, però, que això només pot passar sempre que es garanteixi la plena independència acadèmica, com podria passar amb beques per a estudiar o investigació.



No es preveu un tancament d'universitats

D'altra banda, Castells ha assegurat que les universitats "s'han estat preparant tot l'estiu" per poder engegar el curs amb garanties i encara que ha admès que hi ha "incertesa" ha apostat per "reduir-la". A més, ha defensat que "no hi ha pla B" al preparat per les universitats perquè ja inclou les diverses hipòtesis i accions per combatre la incertesa i ha explicat que si no acaba funcionant simplement "s'haurà de corregir perquè funcioni dins els paràmetres".

El que sí que té clar, però, és que "no hi ha cap pla per tancar tot el sistema universitari" com sí que es va fer des del març. Tot i que ha remarcat que no poden "jurar" que això serà així, sí que ha insistit que aquesta és la previsió.

Professors associats

Castells també ha defensat la necessitat de revaloritzar la figura del professor associat, que en molts casos a les universitats espanyoles s'acaba precaritzant, i ha avançat que l'executiu està treballant en una norma per poder fixar la seva feina en 120 hores a l'any, xifra que assegura que les universitats aproven.

Així, es caminaria cap a l'objectiu que els associats fossin personal amb experiència professional que ensenya un nombre determinat d'hores i a qui es paga un complement als seus ingressos principals.