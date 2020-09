Evo Morales promet vacunes gratis contra el coronavirus si el candidat del seu partit guanya les eleccions

L'expresident bolivià Evo Morales ha promès aquest diumenge que els bolivians tindran vacuna contra el coronavirus de manera gratuïta si el candidat del seu partit, el Movimento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, guanya les eleccions generals del 18 d'octubre.

"L'Estat garantirà vacuna gratuïta contra la COVID-19 als 11 milions d'habitants del país amb Luis Arce i crearà l'Empresa de Fàrmacs per a produir, distribuir i importar medicines en aliances amb laboratoris i farmàcies bolivianes més Rússia, la Xina, Cuba i la UE", ha afirmat Morales en Twitter.

D'altra banda, ha assegurat que ha estat els Estats Units qui ha empès a l'actual presidenta autoproclamada de Bolívia, Jeanine Áñez, a anunciar la retirada de la seva candidatura presidencial per a facilitar així la unió de la dreta entorn de la candidatura de Carlos Mesa.

"La línia perquè Añez renunciï a la seva candidatura va venir des dels Estats Units per a ajuntar a la dreta al voltant de Mesa, a qui precisen com a candidat per a garantir la impunitat del govern de facto enfront del economicidi, la corrupció i el desmantellament de l'Estat", ha afirmat Morales a través del seu compte de Twitter.

A més, ha apuntat que Áñez ha renunciat per pressions externes sense importar-li "decebre a les dones bolivianes, als seus aliats polítics, militants i candidats que van donar la cara per ella i es van sacrificar per un dels pitjors governs de Bolívia".

Finalment, ha emplaçat als votants triar entre nacionalització de recursos i privatització. "En la carrera electoral de Bolívia només hi ha dos camins: el poble manejarà els recursos naturals mitjançant l'Estat, com el plantegen Luis Arce i David Choquehuanca, o els privats mitjançant les transnacionals com proposa la resta de candidats", ha reblat.

Arce és el favorit per a les eleccions presidencials, encara que el dubte està en si aconseguirà la majoria suficient per a ser triat en la primera volta. Arce podria tenir més dificultdes per a imposar-se si ha d'enfrontar-se en segona volta contra un candidat que congregui als partits contraris al MAS.