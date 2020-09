El Govern accelera amb la reforma de la sedició per llançar un gest a ERC abans de les eleccions

La Moncloa encara no s'atreveix a precisar dates, refusa situar el dia exacte en què arribarà al Consell de Ministres l'avantprojecte de la reforma del Codi Penal que reajustaria els delictes de sedició i rebel·lió i comportaria una rebaixa de la pena per als presos del procés. Un gest inequívoc a ERC, que ajudaria a regreixar la relació amb el Govern i facilitaria l'aprovació dels Pressupostos del 2021. Alhora, els republicans podrien brandir la modificació legal i urgent com un trofeu davant el seu electorat, com un fruit tangible de la seva aposta pel diàleg amb l'Executiu.



Pedro Sánchez ha anat reordenant el tauler en les últimes setmanes, a la vista, a més, que la renovació pendent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es frustrava per l'oposició radical del PP i la necessitat de reconstruir ponts amb els socis d'investidura, sense perdre, almenys de moment, Ciutadans. I una peça clau és, precisament, la reforma del Codi Penal.





¿Estará la reforma del delito de sedición para antes de los presupuestos?



Carmen Calvo : "No lo creo o da un poco igual en este sentido".#LaHoraCarmenCalvo ▶ https://t.co/vFm9cY5pK1 pic.twitter.com/jUIiTvLAkf — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 17, 2020

Menys dificultats d'encaix

El 8 de setembre passat, la vicepresidenta primera,, va portar al Consell de Ministres el pla anual normatiu per al 2020. O sigui, la programació de les lleis i reials decrets que el Govern preveu impulsar en aquesta segona part de l'any. Però, com va avançar EL PERIÓDICO, es va decidir incloure a última hora la revisió dels delictes «contra l'ordre públic i la Constitució amb la finalitat d'adaptar-los tant en perspectiva comparada amb els textos nacionals d'altres legislacions nacionals europees i al marc normatiu de la Unió Europea, així com als actuals paràmetres doctrinals, polítics i constitucionals». Aquest gir de guió, amb el qual no es comptava, era tot un senyal. La vigília, a TVE, el president havia defensat que mantenia viu el seu compromís amb la reforma del Codi Penal, compromís que havia adquirit en l'arrencada de la legislatura i que va entrar en repòs amb l'esclat de la pandèmia de la Covid-19.La mateixa Calvo assegurava dijous passat, 17 de setembre, i també a TVE, que encara no hi havia data per a la modificació de la sedició i la rebel·lió, tot i que ja va apuntar que estaria llesta abans de final d'any, perquè l'esborrany que prepara el Ministeri de Justícia està «molt avançat». Una vegada llest l'avantprojecte, el text passaria pels òrgans consultius per després tornar al Consell de Ministres i després, ja sí, aterraria a la Cambra baixa.El Govern, de fet, prepara una reforma imminent i ràpida, tal com avançava aquest cap de setmana José Antonio Zarzalejos en aquest diari. Es valora un text senzill, que es pugui sotmetre a l'aprovació de les Corts en lectura única. És a dir, pel ple de Congrés i Senat, i sense passar pel tràmit en ponència i comissió, cosa que garantiria que el projecte fos recolzat en molt poc temps. Així es va fer, de fet, la reforma de l'article 135 de la Constitució el 2011. Altres fonts del Govern, no obstant, adverteixen que potser una aprovació tan exprés «no encaixi per la naturalesa de l'assumpte».Tot i que l'Executiu no vol que es lligui a la negociació dels Pressupostos, és evident que entre les dues qüestions hi ha un fil conductor. ERC assumeix que no podrà reactivar-se la taula de diàleg de manera imminent, com pretenia, no per les reticències del Govern, que ha insistit reiteradament que no té problema en què es reprengui, sinó pel rebuig de Quim Torra. D'aquesta manera, els republicans disposarien d'una potent carta per al seu electorat abans d'unes autonòmiques que s'entreveuen cap al febrer del 2021. El compte enrere cap a les urnes començarà una vegada que el Suprem decideixi sobre la inhabilitació del cap del Govern.L'operació de reforma exprés de la sedició pot revoltar l'oposició –i refredar la relació amb Ciutadans–, però té menys dificultats d'encaix per al Govern. De fet, la Moncloa no fa sinó rescatar el seu pla original, el que ja va mostrar a principis d'any, al poc de constituir-se la coalició. Una revisió de les figures delictives de la sedició i rebel·lió, per «compassar-la als tipus que existeixen en altres països d'Europa» i per ajustar-los a «una democràcia consolidada com la nostra», com expliquen al cor de l'Executiu, seria impecable des del punt de vista tècnic, i menys problemàtica que una concessió de l'indult, que podria ensopegar amb l'oposició del Suprem i que a més rebutgen els presos del procés.Tampoc és viable decretar l'amnistia, com demana l'independentisme, ja que el Govern considera que la Constitució prohibeix un perdó generalitzat i tampoc es tocarà la llei de 1977. I el tercer grau que va concedir el Govern és en suspens, ja que la Fiscalia va recórrer la mesura per als set empresonats a Lledoners –entre ells, Oriol Junqueras, líder d'ERC. La reforma del Codi Penal, que comportaria la rebaixa de les penes de sedició, per la qual van ser condemnats els líders del procés, portaria a la seva aplicació retroactiva. Perquè qualsevol modificació de la legislació penal que beneficiï el reu ha de ser activada pel tribunal sentenciador, la Sala Segona del Suprem.En el Parlament, el Govern tampoc es trobaria gaire obstacles, ja que podria articular la majoria absoluta requerida (176 escons) amb els minoritaris i el concurs d'ERC.La revisió del Codi Penal, previsiblement, inclourà altres aspectes com els delictes contra el medi ambient o la protecció dels drets dels animals. Una reforma, per tant, que es vol aprofitar per a diferents qüestions i que el Govern pretén que s'abordi de manera «ràpida», com va admetre Calvo dijous.A l'estiu, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va refredar la modificació del Codi Penal. Afirmava que s'havia d'analitzar amb calma i fins i tot la va treure del calendari del 2020. Però en aquell moment el Govern tenia l'expectativa de poder renovar el CPGJ i la resta d'institucions penjades amb el PP. Però Pablo Casado va estripar les cartes a l'agost. Segons va dir Sánchez aquest dissabte en una entrevista 'La Sexta noche', es podria pensar que el cap dels conservadors rebutja procedir al relleu en el Poder Judicial perquè «aquesta composició el beneficia» pels casos de corrupció que s'estan investigant en els tribunals. Entre aquests, la Kitchen.