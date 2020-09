Mor Ruth Bader Ginsburg, la icònica jutgessa progressista dels EUA

La jutge de Tribunal Suprem dels Estats Units Ruth Bader Ginsburg va morir divendres als 87 anys a causa de les complicacions derivades del càncer de pàncrees que patia, segons va anunciar la mateixa cort. En un comunicat, el Tribunal Suprem va explicar que Ginsburg ha mort a Washington «envoltada de la seva família» i se celebrarà un enterrament privat en el Cementiri Nacional d'Arlington, encara que no va especificar la data concreta. El president de Tribunal Suprem, John Roberts, va lamentar la pèrdua de Ginsburg, a la qual va qualificar com «una jurista de talla històrica» i d'«estimada col·lega». «Avui plorem, però amb la confiança que les generacions futures recordaran Ruth Bader Ginsburg com la vam conèixer: una incansable i resolta campiona de la Justícia», va agregar.



Terratrèmol polític

La seva mort ha sacsejat la nació, no només perquè es tracta d'una jutgessa del Suprem dels EUA sinó perquè ara el president Donald Trump té la possiblitat de nomenar un successor afí que podria decantar l'equilibri ideològic a favor del bàndol conservador. Això passa en un país políticament molt polaritzat i a poques setmanes de les eleccions presidencials. Segons va informar la BBC, si els nomenaments del Suprem normalment impliquen dures batalles entre demòcrates i republicans, amb la situació actual el relleu de Ginsburg pot fracturar encara més la diferència entre els dos partits. Precisament, Trump va conèixer la mort de Ginsburg gràcies als periodistes, segons va informar la cadena de televisió CNN. «Era una dona increïble, estiguis d'acord o no, era una dona increïble que va portar una vida increïble», va valorar.

Ginsburg va ser nomenada jutgessa de el Suprem per l'expresident Bill Clinton en 1993. Va ser la segona dona designada per al Tribunal Suprem i va exercir-hi la seva tasca durant més de 27 anys. Durant els últims anys de la seva carrera, va emetre vots progressistes sobre temes socials polèmics als Estats Units, com el dret a l'avortament, o el matrimoni homosexual, el dret a vot, la immigració o la sanitat.