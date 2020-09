El primer gat infectat per Covid a Espanya no va morir a causa del virus

"Negrito", el primer gat infectat amb SARS-CoV-2 a Espanya, no va morir de COVID-19, va ser asimptomàtic i va conviure a la mateixa llar amb un altre gat que també va contraure el virus transmès pels seus propietaris, segons els detalls que ha revelat la necròpsia i les anàlisis fetes al gat supervivent.

Un equip d'investigació en coronavirus de l'IRTA-CReSA juntament amb investigadors de l'IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Centre (BSC) i veterinàries de l'Hospital Veterinari Sant Mori de Badalona han publicat a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) els resultats de les anàlisis posteriors a la necròpsia del gat infectat.

Les dades d'aquestes anàlisis confirmen que tant "Negrito" com un altre gat que convivia en la mateixa llar van patir una infecció aparentment asimptomàtica, però en cap dels dos animals la SARS-CoV-2 va agreujar la seva salut ni va ser causa de mort.

L'estudi dona suport a la teoria que els gats es poden infectar per SARS-CoV-2 i generar una resposta immunitària eficaç contra el virus, però que no poden transmetre'l a les persones.

El passat 8 de maig l'IRTA va notificar el cas del primer gat infectat a Espanya amb SARS-CoV-2, un gat de 4 anys que convivia amb una família afectada per la COVID-19 amb un cas de mort.

Coincidint amb aquests fets, l'animal va presentar dificultats respiratòries greus i els seus propietaris el van portar Hospital Veterinari Sant Mori de Badalona, on se li va diagnosticar una patologia al cor i, a causa d'un estat terminal, van decidir fer-li una eutanàsia.

La necròpsia, feta a les instal·lacions d'Alt Nivell de Bioseguretat del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), va confirmar que "Negrito" patia una cardiomiopatia hipertròfica felina i que la seva mort no va ser provocada pel coronavirus.

La prova PCR va confirmar que l'animal s'havia infectat amb SARS-CoV-2, però amb una càrrega viral molt baixa i residual.

Els investigadors han assenyalat que fins ara hi ha hagut pocs casos d'infecció de felins per SARS-CoV-2 a tot el món, pel que van decidir aprofundir en l'estudi del cas i per a això han analitzat la sang de "Negrito" i d'un altre gat que també vivia a la mateixa llar, "Whisky", que no tenia cap signe de malaltia.

Les anàlisis, fetes per l'Institut d'Investigació de la Sida IrsiCaixa, mostren que els dos gats havien desenvolupat anticossos contra la SARS-CoV-2.

"En els dos casos hem detectat anticossos neutralitzants, és a dir, que tenen la capacitat d'unir-se al virus i bloquejar-lo", ha explicat Julià Blanco, investigador de l'IrsiCaixa.

"Això és important -ha afegit-, ja que ens demostra que el sistema immunitari dels gats pot fer front al SARSCoV-2 i, en aquests casos en concret, protegir-los perquè no desenvolupin símptomes".

Actualment, hi ha estudis experimentals que demostren que els gats, a més d'infectar-se amb SARS-CoV-2, el poden transmetre a altres gats propers, fins i tot sense presentar signes clínics, encara que els investigadors han conclòs que els dos gats es van infectar a partir dels seus propietaris.

Per comprovar-ho, l'equip d'IrsiCaixa ha analitzat la seqüència genètica de virus que tenia "Negrito" i han vist que "té un 99,9% de similitud amb el virus del propietari que va morir, el que suggereix que el gat es va infectar directament a partir dels membres de la família ", ha indicat Marc Noguera-Julián, investigador d'IrsiCaixa.

Segons la investigadora de l'IRTA-CReSA, Julia Vergara-Alert, aquesta investigació confirma que "els animals de companyia juguen un paper menyspreable en l'epidemiologia de la SARS-CoV-2 i en concret els gats s'infecten de manera molt residual i no hi ha cap evidència de transmissió del virus a les persones".

"Es tracta d'un cas de zoonosi inversa, en què els gats són les víctimes col·laterals, sense que el virus els provoqui problemes de salut", segons Vergara-Alert.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus