Intercepten un paquet amb verí dirigit a la Casa Blanca procedent del Canadà

Un paquet amb ricina dirigit al president dels Estats Units, Donald Trump, va ser interceptat fa uns dies pels serveis de seguretat de la Casa Blanca, segons van informar ahir dos funcionaris relacionats amb el cas, que van assenyalar que s'han realitzat dues proves per confirmar la presència de ricina, tot i que van recordar que el correu que va a la Casa Blanca es classifica i s'analitza en una instal·lació externa abans d'arribar. Els investigadors estan analitzant la possibilitat que el paquet de ricina enviat a Trump provingui de Canadà i s'estan investigant paquets similars addicionals enviats per correu a adreces de Texas que poden estar connectats amb el mateix remitent al Canadà.

Mary-Liz Power, portaveu del ministre de Seguretat Pública de Canadà, Bill Blair, va assegurar conèixer «els informes preocupants de paquets que contenen ricina dirigits a instal·lacions del govern federal dels EUA». «La policia canadenca està treballant en estreta col·laboració amb els EUA, però com que es tracta d'una investigació en curs, no podem comentar res més», va explicar. En tot cas, l'FBI va assegurar que en aquest moment, no hi ha una amenaça per a la seguretat pública,. La ricina és una de les toxines conegudes més potents.