Renfe i AENA evidencien les mentides de Torra

Renfe ha assegurat aquest dilluns que la Generalitat no s'ha adreçat a la companyia perquè es facin controls de temperatura als viatgers de l'AVE i ha recordat que es tracta d'una competència d'Adif. Al seu temps, fonts de l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries han destacat que ja fa setmanes que es van instal·lar càmeres per controlar la temperatura corporal dels viatgers que agafen els trens AVE o de Llarga Distància a qualsevol de les destinacions de la xarxa. Aquest dilluns, el president de la Generalitat ha explicat havia parlat amb Aena i Renfe perquè es facin controls de temperatura a les persones que vinguin de Madrid. Per la seva banda, fonts d'Aena han assenyalat a l'ACN que de moment la Generalitat tampoc els ha contactat.

En un acte amb la Creu Roja, el cap de l'executiu ha demanat que s'evitin els desplaçaments a la capital espanyola i ha avançat que el Govern s'està plantejant ampliar restriccions a Catalunya com tancar parcs infantils per evitar aglomeracions.