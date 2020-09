Torra recomana als catalans no viatjar a Madrid

El Govern de la Generalitat recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid davant l'auge de positius per la COVID-19, tal com ha anunciat aquest matí el president Quim Torra, que ha advocat per establir controls de temperatura a les estacions de tren i l'aeroport per als viatgers procedents de Madrid.

Torra, en el balanç de la campanya amb Creu Roja per sensibilitzar els joves sobre el coronavirus, ha informat que posa tots els seus equips d'experts a disposició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No obstant això, el president de l'executiu català també ha fet una petició a Ayuso perquè s'estableixin "mesures més estrictes", en concret, "que no es permeti a ningú sortir ni viatjar a Madrid si no es té la certesa que és negatiu" en el test per detectar el COVID-19.

"Per a mi, no és un consol que altres territoris puguin estar pitjor que nosaltres", ha indicat Torra, que assegura que el risc de rebrot està tornant a pujar a Catalunya, on "l'índex de contagi és possible que torni a pujar per sobre d'1 aquesta setmana".

Davant d'aquesta situació, Torra ha plantejat el tancament dels parcs públics si es confirma l'ascens dels contagis al territori català durant la setmana que ve per evitar les aglomeracions.

"No anem bé", s'ha lamentat el president de la Generalitat, qui per aquest motiu ha fet una crida a tota la població, especialment als restauradors, perquè fomentin l'ús de les mascaretes també a les terrasses o "haurem de prendre mesures que no volem", ha advertit.