Ayuso avança que podria ampliar les restriccions a altres àrees de Madrid

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntat aquest dimarts a la possibilitat d'ampliar les restriccions més enllà de les 37 àrees on s'apliquen des de dilluns. En declaracions a Onda Cero, Ayuso ha negat que "no és coherent" aplicar mesures només a unes zones i no adoptar-ne altres d'addicionals a la resta. No ha descartat tampoc adoptar mesures a nivell de la Comunitat de Madrid. En tot cas ha demanat un reforç de policia nacional i Guàrdia Civil per poder dur-les a terme.

Aysuo, que ha insistit que Madrid és "Espanya dins d'Espanya" i té característiques "especials", ha justificat la seva gestió fins ara per la necessitat de mantenir un "equilibri" entre preservar la salut dels ciutadans i mantenir viu el teixit econòmic.

Ha negat que existeixi cap biaix ideològic en l'elecció de les zones a les que ja ha aplicat restriccions i ha assegurat que el confinament selectiu s'ha adoptat a les zones on s'ha demostrat que hi havia nivells superiors de transmissió.

En tot cas ha demanat als ciutadans que limitin les seves sortides i no ha descartat adoptar noves restriccions especialment sobre l'oci. "Si arriba al moment, haurem de tancar l'oci nocturn", ha dit.