Dimiteix el número dos de Macron al seu partit en considerar-lo antiquat

El número dos de la República en Marxa (LREM), Pierre Person, va anunciar ahir en una entrevista al diari Le Monde la seva dimissió com a delegat general adjunt en considerar que la formació macronista és incapaç de «produir idees noves» indispensables per «afrontar la nova etapa del quinquenni». «El moviment roman en la seva lògica de 2017, que consistia a dur a terme el projecte presidencial. Però ja no produeix noves idees. El treball en aquesta àrea és insuficient. Hem de tenir debats polítics en aquest partit! Actuant com les velles formacions polítiques hi ha el risc de simplement desaparèixer», explica Person.

«Convido tots els que formin part de la direcció del partit a assumir també les seves responsabilitats», prossegueix, fent una crida als seus companys de files.



«Sobreviure a llarg termini»

L'estancament de la formació estaria lligat a la manca de debat, però també a l'«absència del moviment en el debat públic i al desencís dels nostres militants». Més enllà de «copiar i enganxar el missatge del Govern» el partit hauria de «tenir la seva pròpia raó de ser» per «sobreviure a llarg termini».

La desfeta de la formació macronista en les últimes eleccions municipals seria el primer senyal d'alerta, prova de la pobra implantació del partit en l'àmbit local i de la «difícil fase que viu». Per sobreposar-se, considera Person, és «necessari un salt intern més fort».

La inclinació, cada vegada més evident, de la formació cap a la dreta tampoc jugaria al seu favor. «La promesa original era establir un pont entre les divisions, no esborrar les nostres diferències; la nostra unitat no ha de resumir-se en la unanimitat o en una síntesi tova. Cal posar un nou ordre en el procés democràtic del nostre moviment», explica evocant les eleccions destinades a renovar la seva direcció executiva el proper mes de novembre.



Retirada de candidatura

El 2018, Pierre Person va retirar la seva candidatura a la direcció del partit en benefici de Stanislas Guerini, que va passar a convertir-se en l'únic candidat. En aquell temps, Person assegura que la seva decisió responia a l'interès de moviment, evitant com fos divisions en el si de la formació macronista. Davant dels que veurien en la seva dimissió un simple assumpte personal, l'exnúmero dos de la formació assegura que es tracta d'una «qüestió de caràcter polític».