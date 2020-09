Fortes caigudes de les borses davant una segona onada de confinaments

Les borses europees temen una segona onada de confinaments per la covid-19 i van registrar ahir caigudes significatives. L'Ibex-35 va tancar amb pèrdues del 3,42%, en línia amb els descensos registrats en els principals parquets europeus. El mercat espanyol es va situar en els 6.692 punts, de manera que les pèrdues anuals s'eleven fins al 29,9%. A Europa, els principals mercats van experimentar descensos generalitzats, Milà va cedir el 3,3%; Frankfurt, el 4,2%, i París, el 3,58%.



Cautela dels inversors

Els inversors mantenen la cautela davant l'evolució de la pandèmia de coronavirus que segueix imparable a alguns països d'Europa com Espanya, on s'han posat en marxa noves restriccions a la mobilitat a diverses zones de la Comunitat de Madrid. Al Regne Unit també es contempla la possibilitat d'aplicar un segon confinament nacional. Però a més, l'aparició d'informacions relacionades amb el blanqueig de capitals que impliquen diversos grans bancs, entre ells el Deutsche Bank i l'HSBC, va arrossegar particularment el sector bancari a tot Europa, per sobre de la mitjana. Pel que fa al mercat alemany, el primer banc d'aquest país va cedir més del 8% durant la jornada.

Així, els sectors més castigats durant l'any, que han estat la banca i també el turisme, van tornar a destacar dins de les pèrdues al mercat espanyol. Les majors caigudes les van registrar IAG (12,67%), ACS (10,23%), Arcelor Mittal (8,25%), Amadeus (7,71%), BBVA (6,36%), Meliá (6, 22%), Santander (6,22%), Merlin (6,07%) i Sabadell (5,95%).

Les accions de PharmaMar, que van debutar ahir a l'Íbex-35 en substitució d'Ence, es van deixar un 5,01% durant la sessió, fins als 98,6 euros. El selectiu estarà integrat només per 34 valors fins al proper 19 d'octubre, després de la suspensió de MásMóvil per l'opa portada a terme per Lorca Telecom Bidco.