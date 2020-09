Un home mata el seu nebot de tres anys escanyant-lo a Santiago de Compostela

El carrer de Loureiros de Santiago, situat al barri de Santa Clara, va ser aquest dilluns escenari d'un terrible succés. Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, un home de 39 anys va matar el seu nebot, de només 3, escanyant-lo amb les seves pròpies mans. No es coneixen fins al moment els motius que l'han pogut portar a cometre el terrible fet, tot i que les primeres investigacions apunten que el presumpte homicida podria haver patit un brot psicòtic. Després del crim, aquest home va ser detingut per la Policia Nacional, tot i que va haver de ser traslladat en una ambulància a un centre hospitalari, sota la custòdia de diversos agents. Al lloc, alguns veïns van comentar que aquest home ja havia patit algun episodi psicòtic fa temps.

El crim va ser comès quan tocaven les vuit del vespre a l'immoble número 17 d'aquest carrer del nord del centre històric compostel·là. Es tracta d'una vivenda de dues plantes en la qual viuen diversos membres de la mateixa família. El patriarca és José Cepeda, un empresari molt conegut a Santiago, ja que regenta l'Ultramarins Cepeda, situat a la plaça de Cervantes, a la zona monumental. Ell és l'avi del nen.

Quan van tenir lloc els fets, a l'interior de la vivenda hi havia el nen i el seu oncle, i tot sembla indicar que en aquell moment no hi havia ningú més a la casa. Les primeres indagacions que estan portant a terme els especialistes del grup d'homicidis de la Policia Nacional de Santiago apunten que l'home va escanyar amb les dues mans el seu nebot, tot i que la causa exacta de la mort l'haurà de revelar l'autòpsia. Després d'assabentar-se dels fets, la mare del nen es va presentar a la casa i va patir un gran impacte emocional al saber que el seu propi germà havia matat el seu fill.

Després del crim, la Policia Nacional va establir un ampli dispositiu entorn de la vivenda i també es va tallar el trànsit al carrer. Al lloc s'hi va desplaçar el comissari de la Policia Nacional de Santiago, Cástor Vázquez. També es van presentar allà el regidor de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, la jutge d'instrucció Ana López-Suevos, i el cap de la Policia Local de Santiago, José Ramón Silva.

Al voltant de les onze de la nit, gairebé tres hores després de comesa el crim, un vehicle dels serveis funeraris va recollir el cadàver del petit per ser traslladat a l'hospital, on li seria practicada l'autòpsia. Minuts després, la policia va aixecar el tall al carrer, tot i que els investigadors seguien dins de la casa analitzant l'escenari del crim i recollint proves per poder aclarir les circumstàncies en les quals es va produir la mort del petit.

Els veïns seguien a la zona encara impactats pel que havia passat a la vivenda de la família Cepeda. Ningú va sentir res. Els residents en l'entorn només es van assabentar del que havia passat quan van començar a veure arribar els cotxes de la Policia Nacional.