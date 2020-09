Els Vint-i-set no aconsegueixen aprovar sancions contra el règim de Lukaixenko

La Unió Europea segueix sense posar-se d'acord en imposar sancions als dirigents implicats en la falsificació de les eleccions presidencials del 9 d'agost a Bielorússia i en els actes de repressió i la violència desfermada en les últimes set setmanes. Malgrat les crides d'ahir de l'opositora Svetlana Thikanóvskaya a la UE perquè actuï amb valentia davant el règim d'Alexandr Lukaixenko, que presumeix d'haver estat reelegit amb el 80% dels vots, els ministres d'exteriors no van ser capaços d'aconseguir la unanimitat necessària. «És un fet evident que ens falta Xipre per aconseguir la unanimitat», va admetre l'alt responsable de la política exterior i de seguretat comuna europea, Josep Borrell.

Totes les decisions en matèria de sancions requereixen la unanimitat dels Vint-i-set i el Govern de Nicòsia segueix vinculant l'aprovació del càstig a Bielorússia amb la imposició del mateix càstig a Turquia per les prospeccions de gas al Mediterrani oriental. «No culpo Xipre», però «no podem prendre la decisió perquè hi ha un país que no és part del consens», i «és una qüestió que ha de resoldre el Consell Europeu», va explicar Borrell al final de la reunió de ministres d'Exteriors sobre la cimera extraordinària de líders de la UE, que tornarà a examinar una qüestió clau per a la credibilitat europea.

«Faré tot el possible perquè les sancions siguin adoptades en el proper consell de ministres exteriors. És un compromís personal perquè entenc que depèn molt la credibilitat de la UE . Si no som capaços de fer-ho (sancions), la nostra credibilitat estarà en joc», va alertar, insistint que la UE no reconeix la legitimitat de Lukaixenko.