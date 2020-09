Atacada per un escorpí en obrir una bossa de mà comprada a la Xina a través d'internet

L'enviament li va arribar abans del previst. Havia passat poc més d'una setmana des que va demanar la bossa de mà a la botiga xinesa d'internet Mojoyce, a través de la plataforma Aliexprés, el centre de compres 'online' més gran del gegant asiàtic. El missatger l'hi va entregar a la seva casa d'Algemesí passades les 10.00 hores de dilluns i la Judith, de 25 anys, el va obrir de seguida. «Hi havia el meu germà davant. Al obrir-lo, vaig veure que era més petit del que m'esperava. Vaig treure els plàstics que tenia dins i hi vaig ficar la mà esquerra per comprovar-ne la capacitat. En aquell moment, vaig sentir un dolor molt intens al polze». Instintivament, la Judith va tirar la bossa de mà a sobre del llit i en aquell moment tots dos van veure com de l'interior sortia l'escorpí, que va començar a rondar sobre l'edredó. «El vam posar en un vas, que és el primer que vam tenir a mà, i després en un pot», explica Judith, que ha denunciat els fets davant la Policia Nacional per suggeriment dels metges i «per alertar altres persones i que no torni a passar». La mà esquerra se li va començar a inflar cada vegada més, mentre augmentava el dolor i la picor, així que la Judith, espantada, se'n va anar immediatament a l'Hospital de la Ribera a Alzira (València).

Amb ella portava al mòbil el vídeo i les fotos que havia fet el seu germà. Els metges d'urgències li van administrar medicació de xoc per frenar la inflamació i pal·liar el dolor i, ja que el seu estat general era bo, van esperar a tenir l'opinió d'un expert abans d'actuar. L'hospital d'Alzira va demanar la col·laboració dels biòlegs del Bioparc de València, que van identificar l'animal com un exemplar de scorpion mesobuthus, o escorpí xinès o daurat de Manxúria en la seva nomenclatura no científica. Es tracta d'un dels alacrans més comuns a la Xina, així com a Corea i el Japó, i el verí que instil·la el seu fibló és neurotòxic, per la qual cosa produeix alteracions neurològiques i, en ocasions, la mort.

El 'mesobuthus' menys verinós

Per fortuna, l'alacrà que va trobar la Judith sembla de la família 'eupeus', el menys verinós del gènere 'mesobuthus' i de menor mida que els més letals, mesura entre 4 i 5 centímetres. De fet, és conegut com a escorpí asiàtic menor o clapat. Gràcies a aquest fet, i que la Judith no va patir un xoc anafilàctic al rebre el verí, tot ha quedat en un ensurt i en una amarga experiència. «El metge em va dir que vaig tenir molta sort, perquè si hagués sigut al·lèrgica, em va assegurar que no hauria tingut temps ni tan sols d'arribar a l'hospital...», explica la noia, que és psicòloga. Una vegada que els metges van saber a què s'enfrontaven, van completar el tractament farmacològic i, en vista que la jove tenia un bon estat general, li van donar l'alta, això sí, li van suggerir que el millor seria denunciar els fets, així que ho va fer a la comissaria de Policia Nacional d'Alzira.

Sense solució d'Aliexprés

Els alacrans, com altres invertebrats i molts rèptils, poden sobreviure llargs períodes de temps sense alimentar-se, raó per la qual l'aràcnid va sobreviure al llarg viatge des de la Xina, al qual se suma el període previ que es mantingués dins de la bossa de mà al magatzem des del qual el va assortir Mojoyce. La jove d'Algemesí va mirar d'advertir del que havia passat i va demanar explicacions a Aliexprés quan va tenir un moment a l'hospital, mentre esperava en observació d'urgències les instruccions dels biòlegs del Bioparc. Tasca impossible. A la seva web no hi ha un sol apartat per a reclamacions, tret que demanis la devolució dels diners.

Només pots enviar un missatge al venedor. I la Judith ho va fer: 24 hores després, es van limitar a enviar-li una resposta banal. I de traductor automàtic, és clar: «Ho sentim. Tenim bosses de PE per protegir la bossa, així que l'escorpí era dins des del principi». En altres paraules, culpen el seu proveïdor, de qui es desconeix la identitat, i no aporten cap solució ni proposta, i s'acullen que, com que a ells els arriba la mercaderia embossada, l'animal ja havia d'estar allà quan el van rebre i van reexpedir la seva compradora a Algemesí. De moment, l'animal segueix a casa seva, dins d'un pot de vidre. Si mor, els biòlegs han suggerit que l'ha d'introduir en alcohol de 96º per conservar-lo, de cara el procés judicial que ha obert la denúncia policial interposada per la noia.