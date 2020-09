Imputen Carlos Fabra per delictes contra l'Administració

La Policia Nacional va escorcollar ahir durant cinc hores i mitja l'habitatge particular de Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló i cap visible del PP d'aquesta província fins fa deu anys. Fabra resideix a una urbanització a Orpesa, i és aquí on els agents van acudir amb un manament judicial en recerca de proves dins de la seva investigació. L'escorcoll es va iniciar a primera hora del dia i va concloure cap a dos quarts de dues de la tarda.

Els agents es van emportar del domicili diversos documents del ja expolític, així com el seu ordinador personal, en un procés que estaria duent a terme el Jutjat número 4 de Castelló «en el marc d'unes diligències prèvies obertes el 2017 per delictes contra l'Administració de Justícia i contra l'Administració Pública», van explicar fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que van afegir que «no hi ha detinguts» i que en la causa, que està declarada secreta, «hi ha de moment quatre persones investigades, inclòs el mateix Carlos Fabra».

Cal recordar que després diversos processos judicials que l'implicaven en casos de corrupció, Fabra va ingressar al centre penitenciari d'Aranjuez l'1 de desembre de l'any 2014, 11 anys després dels primers cops de cua de l'anomenat cas Fabra. El 18 d'abril de 2016, Carlos Fabra va passar a tercer grau per disposició judicial. Des d'aquell dia, només va passar les nits a la presó d'Aranjuez. En total, va romandre a la presó 16 mesos.

Carlos Fabra, en una conversa mantinguda amb Mediterráneo, diari del mateix grup editorial que Diari de Girona, apuntava estar «sorprès» pel llarg escorcoll, en el qual els agents van confiscar «quatre papers sense importància» i «el disc dur d'un ordinador», explicava Fabra. «No sé quin motiu pot tenir aquest escorcoll», va assenyalar l'expresident de la Diputació de Castelló, que va afirmar estar «tranquil, perquè ja he complert amb la justícia».



Propera declaració

Carlos Fabra, al costat de tres persones més, està citat per declarar davant el Jutjat d'Instrucció número 4 de Castelló els propers 28 i 29 d'octubre. «Ja m'he posat en contacte amb el meu advocat per esbrinar la causa d'aquesta nova investigació», va assenyalar.

L'exlíder popular també està sent investigat des de 2018 per presumpte suborn en la causa que investiga els patrocinis de la promotora de l'aeroport de Castelló (Aerocas), la societat creada el 2003 per construir i gestionar la infraestructura aeroportuària quan estava presidida per Carlos Fabra. Es va iniciar a l'octubre de 2016 a partir d'una denúncia interposada pel Ministeri Fiscal sis mesos abans. S'hi investiguen els 3,6 milions d'euros percebuts per la mercantil de l'expilot de motociclisme Àlex Debón en concepte de patrocini per part d'Aerocas durant les temporades 2009, 2010 i 2011, quan Fabra liderava la societat promotora i la base aeroportuària de Vilanova-Benlloch era encara un macroprojecte a anys llum d'estar operatiu. De fet, el primer vol comercial no va arribar fins a setembre de 2015, quatre anys i mig després de la seva inauguració.

Carlos Fabra, a qui anomenaven «El Padrí», va ser un home que va tenir un gran poder al PP a la Comunitat Valenciana, fins a condicionar, des de l'any 1995, els diferents governs autonòmics. Sense la seva intervenció, ni Eduardo Zaplana, ni Francisco Camps, ni Alberto Fabra haguessin arribat mai a la presidència de la Generalitat Valenciana.