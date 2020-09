El govern espanyol començarà a tramitar l'indult dels presos de l'1-O la setmana vinent

El govern espanyol començarà a tramitar l'expedient de l'indult als presos independentistes la setmana que ve, segons ha afirmat aquest dimecres el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, durant la sessió de control al Congrés dels Diputats. L'executiu espanyol té sobre la taula la petició que va presentar l'advocat Francesc Jufresa el passat 23 de desembre per l'indult als 12 condemnats pel Tribunal Suprem. Campo ha afirmat que ho farà "perquè és el que toca" la setmana que ve. Segons fonts del Ministeri de Justícia un cop tramitats el govern espanyol haurà d'escolta les parts, el tribunal sentenciador i la Fiscalia. La resolució podria trigar en sortir entre quatre i sis mesos.

Fonts del Ministeri de Justícia han apuntat que les peticions d'indult sobre els condemnats pel procés es comencen a tramitar ara –i no abans- perquè hi ha hagut un retard en la tramitació fruit d'una acumulació de sol·licituds –per a tot tipus de presos- en els últims mesos i en especial durant la pandèmia.

L'indult als condemnats per sentència ferma està regulat a la Llei del 18 de juny de 1870 i recollit tant a la Constitució com al Codi Penal. El govern espanyol el pot concedir de mutu propi, a petició del tribunal sentenciador, de la Fiscalia o fins i tot de qualsevol persona, que pot presentar la sol·licitud al Ministeri de Justícia.

Un cop rebuda la petició, el Ministeri de Justícia obre el tràmit, que passa en primer lloc per demanar l'opinió del tribunal sentenciador, la Fiscalia, i també de les parts que van participar al procés judicial, així com al centre penitenciari sobre la conducta del pres. En tot cas són opinions no vinculants.

Durant el tràmit els advocats de les parts poden demanar l'excarceració fins que arribi la resolució. Després d'escoltar les parts el Ministeri de Justícia elabora un informe on recull la situació del pres, la seva edat, si és o no reincident, així com circumstàncies personals. També pot incloure proves de penediment, tot i que aquesta qüestió no pot ser entesa com a condicionant de la resolució.

L'informe del Ministeri de Justícia arribarà al Consell de Ministres, que haurà de decidir si concedeix o no l'indult. També pot fer una estimació parcial de la petició. L'indult pot suposar l'alliberament però no elimina els antecedents del condemnat. Fonts del Ministeri de Justícia apunten que tot el procés acostuma a durar entre quatre i sis mesos de mitjana.

Si es concedís per part del govern, l'indult hauria de portar la signatura del rei Felip VI. Segons l'article 62 de la Constitució correspon al rei "exercit el dret de gràcia d'acord a la llei".

El ministre de Justícia anuncia l'inici dels tràmits al Congrés

Campo ha fet aquestes manifestacions al Congrés en resposta a una pregunta de la portaveu de JxCAT, Laura Borràs, que ha recordat que l'actuació de la Justícia espanyola contra el procés independentista ha generat 2.850 represaliats i ha negat que es tracti d'una institució "independent". "La justícia espanyola és més espanyola que justícia. Gestionin el conflicte des de la política", ha espetat Borràs a Campo.

El ministre de Justícia ha afirmat que "Espanya és un estat social i democràtic de dret amb un poder judicial independent i un ministeri fiscal autònom", i ha insistit que el seu govern ha de "vetllar" pel compliment de la llei. "No puc compartir la seva idea que la justícia està a la deriva, perquè malgrat que és millorable, avui va unida i tots anem a la mateixa línia".

"Acatem i respectem totes les resolucions dels tribunals i estem plenament disposats al diàleg", ha dit el ministre, que ha apuntat també que el seu executiu tramita amb "normalitat democràtica" tot tipus d'expedients i arxius, i "també els indults que li preocupen", que "es començaran a tramitar la setmana que ve".

Campo defensa la reforma de la sedició

El ministre de Justícia també ha defensat al Congrés la reforma del delicte de sedició. Ho ha fet en resposta a la pregunta del diputat del PP Luis Santamaría, que ha afirmat que la resposta a la mà que el PP té estesa La "serà una amnistia" als presos, fet que és "una traïció al diàleg" amb els populars "que estan proposant".

En la seva resposta, Campo ha recordat que el dret penal "és una cosa viva" que ha de trobar el "to just" i "és normal que davant una realitat canviant" es reformi. "Hem de parlar també de l'ordre públic", ha dit, i ha recordat que Sánchez ja va dir al debat d'investidura que cal reformar els delictes de rebel·lió i sedició. "En això estem i esperem comptar amb vostès".

"Hem de reformar el Codi Penal perquè hi ha un nou ordre a protegir i cal analitzar perquè el nostre dret se separa dels codis penals francès, italià o alemany. Miri les figures i la doctrina i veurà perquè ho hem de fer. I quan portem aquesta llei al Congrés portarà tots els informes pertinents i s'obrirà un ampli debat. Donin suport al debat, la diàleg i a una millor Espanya, perquè en aquest projecte de país és on els volem veure", ha sentenciat.