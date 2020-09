Madrid demanarà a Moncloa suport de l'Exèrcit i més de 200 efectius policials

La Comunitat de Madrid demanarà suport logístic a l'Exèrcit per instal—lar carpes a les àrees sanitàries amb restriccions per a la realització de tests i la incorporació de 222 efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil per fer complir les mesures. El vicepresident de la comunitat, Ignacio Aguado, ha explicat també en una roda de premsa que reclamaran al govern espanyol una reforma "exprés" de la normativa vigent per poder contractar 300 metges extracomunitaris, que van treballar a la regió durant la pandèmia i que "amb les restriccions ara no podem incorporar". Aguado ha anunciat que faran aquestes peticions aquest mateix dijous en una reunió i que demanaran que estiguin vigents a partir de les 00 hores de dilluns.