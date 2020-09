Mor una menor de 15 anys a Elx en clavar-se un vidre al cor

P. TanUn desafortunat accident domèstic li ha costat la vida a una menor de 15 anys a Elx en clavar-se al cor un vidre fracturat al portal de l'immoble on residia.

El tràgic accident ha passat cap a les 13 hores d'aquest dijous en un immoble situat al carrer Doctor Ferran. El vidre d'una segona porta del portal es va fracturar quan la menor es va recolzar en ell. Segons fonts pròximes a la investigació es tractava d'una porta vella que no va suportar el pes en recolzar-se i es va fracturar. La menor va caure sobre les estelles del vidre fracturat i es va clavar dos dels vidres, amb la mala fortuna que un d'ells li va penetrar per la zona dorsal esquerra, a l'espai intercostal, i li va afectar el cor, causant-li la mort de forma inmediata, tal com ha confirmat el resultat de l'autòpsia. La menor anava acompanyada per la seva mare quan va tenir lloc el fatal accident.

El SAMU va arribar en només set minuts, segons les mateixes fonts, però no va poder fer res per salvar la seva vida, a causa de la gravetat de les ferides. El cristall va travessar completament l'òrgan vital, de manera que no van poder fer més que confirmar la seva defunció. Moments abans, una unitat de Suport Vital Avançat havia tractat d'atendre-la, sense èxit. La Policia Local d'Elx va iniciar les diligències i un cop es va confirmar la mort la Policia Nacional va comunicar els fets al jutjat de guàrdia d'Elx perquè es desplacés al lloc la comissió judicial.

Les patrulles de la Policia Nacional desplaçades al lloc de l'accident van acordonar la zona i un cop es va presentar la comissió judicial es va autoritzar l'aixecament del cadàver i el seu trasllat a l'Institut de Medicina Legal per tal de practicar-li l'autòpsia. El resultat apunta que la mort va ser instantània en clavar-se el vidre al cor, pel propi pes de la jove en caure sobre les estelles que van quedar clavades en trencar la porta. Fonts pròximes al cas coincideixen a assenyalar la "mala fortuna" com a única causa del succés, ja que la més fatal de les casualitats va fer que el vidre travessés l'escàs buit entre costelles, en lloc que aquestes haguessin servit de barrera per evitar que aconseguís arribar a l'òrgan vital.