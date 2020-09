Nou rècord de morts a Espanya

Tanca de restricció de mobilitat a Getafe, on ahir es van iniciar limitacions de desplaçament.

Tanca de restricció de mobilitat a Getafe, on ahir es van iniciar limitacions de desplaçament. e.press

ou rècord de morts per coronavirus a Espanya des de l'inici de la segona onada. L'últim balanç del Ministeri de Sanitat va xifrar 241 morts en un sol dia, dos més que l'últim màxim diari que es va registrar el passat 16 de setembre. D'aquesta manera, la mitjana de morts diaris de l'última setmana se situa en 128 i la xifra total de defuncions per covid és de 30.904 des de l'inici de la pandèmia.

Els nous casos notificats tampoc s'aturen, i l'informe va xifrar en 10.799 els nous contagis, 3.125 dels quals van tenir lloc durant les últimes 24 hores, la qual cosa suposa un creixement dels casos en comparació amb els 2.957 notificats dilluns passat.

Des de l'inici de la pandèmia s'han registrat 682.267 positius per coronavirus a tot Espanya. En les últimes dues setmanes, 36.846 persones han iniciat símptomes i han estat diagnosticades com a positives, 8.186 durant la setmana passada.

A més, dels 3.125 nous casos des d'ahir, 953 es van produir a Madrid, seguida de Navarra amb 348, Andalusia amb 335 i Aragó amb 308.

L'informe recull 241 noves defuncions, ja que la xifra global s'eleva a 30.904 enfront dels 30.663 de l'últim balanç. En els últims set dies han mort 468 persones amb diagnòstic confirmat de covid-19, un augment considerable si es comparen amb les 311 de l'informe del dilluns.

Pel que fa a la distribució dels 468 morts durant l'última setmana, Madrid acumula 171 de les defuncions, quedant molt per davant de la segona comunitat autònoma amb més morts, que és el País Basc, amb 65 víctimes. Per darrere hi ha Andalusia amb 47 morts, Castella i Lleó n'ha xifrat 44, Galícia 26 i València 21.

Actualment, hi ha 10.629 pacients ingressats per covid-19 als hospitals d'arreu d'Espanya, una xifra que suposa una lleugera disminució enfront de la xifrada el dilluns passat (11.031).

Pel que fa als casos greus, hi ha 1.348 ingressats en una UCI (la dada també representa un descens en comparació al dia anterior de 1.417 hospitalitzats), si bé en les últimes 24 hores s'han produït 949 ingressos i 416 altes.

La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 9,6 per cent, mentre que les UCIs estan al 16,79 per cent de la seva capacitat.

En els últims set dies, fins a 2.357 persones han requerit hospitalització per covid-19 (145.008 en el conjunt de la pandèmia): de les quals 472 han tingut lloc aa Andalusia. El segueix Madrid amb 308, Castella i Lleó amb 267 i l'Aragó amb 226. Així mateix, en aquest període hi ha hagut 159 ingressos a l'UCI, 13.112 des que el virus del covid-19 va arribar a Espanya. Actualment el 36% dels llits d'UCI estan ocupats amb pacients de coronavirus.



Més de 900 contagis a Madrid

La Comunitat de Madrid va sumar ahir 953 contagis de coronavirus enfront dels 620 casos notificats el dilluns, però va incorporar 3.682 positius més al recompte que daten de dies anteriors.

Els últims set dies s'han confirmat un total de 24.649 nous casos, essent la comunitat autònoma amb més contagis de tot l'Estat. També hi ha hagut 171 defuncions durant l'última setmana del total de 468 que s'han produït a tot l'Estat. Des de l'inici de la pandèmia, la comunitat autònoma ha detectat 208.412 casos de coronavirus.

A més, l'últim balanç de la Conselleria de Sanitat va sumar set noves morts a hospitals que situen el còmput total a 39.