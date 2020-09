El porno, escola de relacions sexuals

«La primera vegada que em va arribar un contingut pornogràfic via xarxes socials va ser, més o menys, cap als 13 anys. En aquest contingut, l'home, la majoria de vegades, està en una posició de poder i la dona acaba sent la submisa. Indirectament ens imaginàvem que així era realment com funcionaven les relacions de parella [...]. El consum de pornografia és una via d'escapament perquè no rebem cap tipus d'educació sexual». Aquestes reflexions pertanyen a Jaume, un jove de 19 anys que ha col·laborat amb Save The Children per posar veu i cara a una investigació de l'oenagé que assenyala que vuit de cada deu nois d'entre 13 i 17 anys consumeixen porno habitualment; amb una edat mitjana d'inici de 12 anys, el que «impacta d'una manera significativa en el seu desenvolupament», segons el director executiu de l'entitat, Andrés Conde.

La investigació, de caràcter quantitatiu i qualitatiu i en què han participat 1.753 joves, constata a més importants diferències entre gèneres i orientació sexual. Així, mentre el 87,5% dels nois confessa haver vist pornografia alguna vegada a la vida, aquest percentatge baixa a gairebé al 40% en el cas de les noies. Ells el veuen gairebé cada dia, mentre elles un cop a la setmana o al mes. I per a ells el primer accés correspon a una recerca activa o una mena de ritu d'iniciació. Elles, en canvi, troben el contingut de manera accidental, per part d'anuncis a internet, i estan més exposades a rebre'l de persones desconegudes. I mentre ells el consumeixen per satisfer les seves «necessitats instintives», les adolescents ho fan per aprendre què s'espera d'elles. I, en el cas del col·lectiu LGTBI, per buscar referents amb una identitat sexual semblant.

Els mòbils

L'edat mitjana en la qual comença el consum és als 12 anys, però un 9% admet que comença a visionar-lo abans dels 10 anys. Segons Conde, l'edat cada vegada és més baixa perquè «l'accés als mòbils, la principal manera de visionat, també és cada vegada més d'hora».

A més de la freqüència en el consum, Save the Children ha preguntat als participants, donats els pocs estudis que s'han realitzat a Espanya sobre aquest tema, com els influeixen els continguts i si detecten si en les imatges hi ha violència, desigualtat i pràctiques de risc. L'anàlisi revela que un percentatge alt d'adolescents sí que és capaç de reconèixer aquests problemes, però, entre els que més consumeixen porno, el 36,8% no diferencia entre la ficció de les escenes i les seves pròpies experiències sexuals i el 38% no troba en elles desigualtat. També destaca que el 27,1% de les noies no sap identificar pràctiques de risc com l'absència de preservatiu.

Així mateix, el 54,1% dels adolescents, majoritàriament nois, admet que la pornografia els dona idees per a les seves pròpies experiències sexuals i al 54,9% els agradaria posar en pràctica el que han vist. A més, el 47,4% ha portat alguna escena a la pràctica. Amb relació a aquest últim punt, Save the Children considera especialment preocupant que, quan intenten imitar el que veuen, no sempre demanen consentiment.

L'escola

Aquesta situació ve, en part, motivada per l'escassa educació afectiva i sexual que reben, tant a casa, com als centres educatius. La formació en relacions sexuals sanes i igualitàries no forma part del currículum escolar, fet pel qual «la pornografia s'ha convertit en professora i consultori de sexualitat per als adolescents», segons Catalina Perazzo, directiva de l'oenagé.

«El perill no és que vegin pornografia, sinó que el seu desig sexual s'estigui construint sobre uns fonaments irreals, violents i desiguals propis de la ficció. També és perillós que creguin que el seu consentiment, desitjos o preferències, o els de la resta, no tenen perquè ser tinguts en consideració », afegeix.

De fet, en els últims anys s'està produint un augment de les violacions, que els experts atribueixen al fet que els joves veuen cada vegada més porno.