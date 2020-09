Sanitat aprova reduir a 10 dies la quarantena a tot Espanya

La Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat va aprovar ahir la reducció del període de quarantena per als contactes estrets de 14 a 10 dies, segons va anunciar el ministeri en una nota. La mesura l'havia anticipat al matí el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, després que el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, hagués anunciat que Catalunya reduirà a partir de la setmana que ve de 14 a 10 dies la quarantena dels contactes estrets.

Segons la instrucció de Sanitat, pels casos lleus es manté l'aïllament de 10 dies des de l'inici de símptomes, sempre que n'hagin transcorregut almenys 3 sense presentar cap símptoma. Si es donen aquestes circumstàncies, no caldrà fer una prova diagnòstica ni per aixecar l'aïllament ni per reincorporar-se a l'activitat laboral. En els casos asimptomàtics que resultin positius, l'aïllament es mantindrà en 10 dies des de la data de presa de la mostra per al diagnòstic. El cas serà supervisat fins a l'alta epidemiològica de la forma en què ho estableixi cada autonomia.

Respecte l'àmbit laboral, el personal sanitari i sociosanitari que resulti ser un cas confirmat i no requereixi ingrés hospitalari seguirà les mateixes pautes que la població general pel que fa a l'aïllament. Però a aquests treballadors sí que se'ls haurà de fer una prova de diagnòstic que indiqui que han superat el període de transmissibilitat de la infecció per poder reincorporar-se al seu lloc de treball. Les noves mesures estableixen que depenent de la situació epidemiològica de cada comunitat, es podrà recomanar fer-se una prova diagnòstica durant el període quarantena.



Situació «preocupant» a Madrid

El ministre de Sanitat també va comentar ahir que, tot i que l'evolució de la Comunitat de Madrid és «preocupant», la regió no hauria de demanar ara l'estat d'alarma perquè amb les mesures que ha posat en marxa, en vigor des d'aquest dilluns, hi ha possibilitats de frenar els contagis de coronavirus. Ho afirmava en una entrevista a la Cadena SER recollida per Europa Press. Posteriorment, a la roda de premsa també va recomanar limitar «al màxim» la mobilitat a tota la Comunitat de Madrid, més enllà de les 37 zones bàsiques de salut i els set municipis on aquesta ja s'ha restringit. Ho va fer després d'assegurar que aquest consell no porta «implícita» la recomanació de demanar l'estat d'alarma per a la regió. Illa va recordar que Madrid és la regió que està experimentant més casos de contagi de covid-19 a Espanya i que les seves «característiques específiques» fan que s'hagin de prendre mesures especials per contenir la transmissió.



Resposta a Torra

D'altra banda, Illa també va respondre al president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la recomanació que aquest va fer de no viatjar a Madrid. A l'entrevista a la SER, recollida per l'ACN, Illa va recordar que «estem en una situació que no és estable i les coses canvien en poc temps», i per això és molt important «no abaixar la guàrdia». «Fa unes setmanes era Catalunya, avui veiem que és Madrid i això ens ensenya que d'aquí només en sortirem junts», va afegir.