SNCF vendrà a meitat de preu els bitllets de l'AVE entre Madrid i Barcelona

L'operadora ferroviària francesa SNCF iniciarà les seves operacions a Espanya a partir del proper15 de març, després d'un retard d'alguns mesos per la crisi de la COVID-19, amb la seva marca de baix cost Ouigo i preus que seran de mitjana un 50% per sota dels actuals que ofereix Renfe. SNCF començarà a operar primer la línia Madrid-Barcelona, amb parades a Saragossa i Tarragona, per a posteriorment expandir el seu servei a les línies que uneixen la capital espanyola amb València, Alacant, Còrdova, Sevilla i Màlaga, segons va anunciar ahir la directora general de l'operador gal a Espanya, Hélène Valenzuela. La companyia operarà amb trens Alstom Euroduplex de doble pis, que es posaran per primera vegada sobre les vies d'alta velocitat d'Espanya i que disposen de 509 places i un servei de bar a bord, i comptaran amb personal a bord per atendre els viatgers.

La companyia oferirà cinc serveis d'anada i cinc de tornada entre Madrid i Barcelona, el mateix nombre que operarà des de la capital espanyola a Andalusia i Llevant, respectivament, fins a arribar a les 30 freqüències diàries i una capacitat de 30.000 seients. Per celebrar la seva arribada a Espanya, Ouigo oferirà bitllets a 1 euro cap a Madrid, Barcelona, Saragossa i Tarragona per als 10.000 primers viatgers que es registrin al seu web a partir de les sis de la tarda de demà. Valenzuela va explicar, en una roda de premsa virtual, que la companyia francesa oferirà 10.000 bons per 1 euro que, posteriorment, quan comenci ja la venda, en les properes setmanes, es podran acabar canviant per bitllets.