Espanya registra 10.653 nous positius per covid-19 i 31.118 morts, 84 més que dimecres

El Ministeri de Sanitat ha registrat 10.653 nous positius i 84 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dimecres, amb 31.118 defuncions totals. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 704.209 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant de les noves infeccions per la covid-19 i acumula 210.768 casos, 20.512 diagnosticats en els últims set dies. A Catalunya s'acumulen 134.825 des que va començar l'epidèmia, 5.611 en la darrera setmana.