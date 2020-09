L'Audiència de Palma anul·la el tercer grau penitenciari per a Urdangarin

L'Audiència Provincial de Balears va decidir ahir revocar el tercer grau penitenciari a Iñaki Urdangarin, que compleix una condemna de 5 anys i 10 mesos per corrupció a la presó avilesa de Brieva des de juny de 2018. El tribunal que va condemnar pel cas Nóos el cunyat del Rei ha estimat els recursos de la Fiscalia contra les decisions del jutjat de Vigilància Penitenciària número 1 de Valladolid, que li va concedir primer una flexibilització del segon grau per sortir un cap de setmana al mes i el va classificar unes setmanes després en tercer grau.

En sengles actuacions fetes públiques ahir pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), la secció primera de l'Audiència de Palma suspèn tant una mesura com l'altra i dona la raó a la Fiscalia, que les va recórrer. Els magistrats anul·len el tercer grau en entendre que no es desprèn «de la conducta global de l'intern una evolució prou favorable, de moment, que permeti inferir una capacitat per portar en endavant un règim de vida en semillibertat, i cal la consolidació de l'evolució personal de la mateixa».

En l'acte referit al permís d'una sortida mensual perquè Urdangarin passés un cap de setmana a casa de la seva mare, autoritzat pel jutge de vigilància de Valladolid el 13 d'agost en aplicació d'un article del reglament penitenciari que permet aplicar en segon grau beneficis del tercer, l'Audiència de Palma entén que no es donen les condicions que ho justifiquin.

Recorda que les penes privatives de llibertat tenen com a objectiu la reinserció social del reu, però també la «prevenció general i especial» mitjançant la intimidació al conjunt de la societat i al delinqüent autor de delictes greus, que en el cas del marit de la infanta Cristina són els de prevaricació, tràfic d'influències, frau i contra la Hisenda Pública.

Refereix també que quan la junta de tractament de Brieva va acordar proposar la flexibilització del grau, Urdangarin portava complerta una mica més d'una quarta part de la condemna, a la meitat de la qual arribarà el 12 de maig de 2021 i que finalitzarà el 9 d'abril de 2024.



Sortides per treballar

També pren en consideració que el pres, fins que es van restringir les activitats generals per la pandèmia, sortia tres cops per setmana a fer treball voluntari en una entitat d'assistència social i havia gaudit de permisos ordinaris, de manera que no pateix condicions excepcionals d'aïllament més enllà de les que li suposen romandre en un mòdul especial en una presó de dones per seguretat.