Mor una noia de 15 anys en llançar-se d'una ambulància en marxa

Una nena de 15 anys va morir després de llançar-se d'una ambulància en marxa a Astúries. Un tràgic succés que va ocórrer a l'autovia d'Oviedo a Villaviciosa (A-64), a les 14.35 hores de la tarda d'ahir. La morta estava sent traslladada en ambulància al seu domicili després d'una estada en un centre sanitari d'Oviedo, però en el seu afany per baixar del transport sanitari es va tirar en marxa, el que li va provocar la mort de manera immediata, i va quedar estesa sobre el ferm de l'autovia davant el pànic dels conductors que llavors circulaven per aquest punt.

La jove havia estat atesa al centre de salut de la Ería i estava sent traslladada al seu domicili d'Arriondas, a Parres, quan, als voltants de Granda, a l'altura de la zona comercial de Paredes, va ocórrer el terrible incident. No ho van poder impedir les mesures de subjecció del transport sanitari, de les que es va desfer abans d'obrir la porta i precipitar-se sobre l'asfalt amb resultat mortal. El tècnic de transport sanitari va aturar el vehicle tan aviat com va detectar l'obertura de la porta, però no va poder evitar el fatal desenllaç.

A causa de l'hora i el punt en què va tenir lloc la mort es van generar importants retencions de trànsit que es van mantenir durant diverses hores i que van sobrepassar els dos quilòmetres. Fins a la zona es va traslladar una altra ambulància, així com dotacions de Guàrdia Civil de Trànsit, que es van fer càrrec de la investigació.

L'efecte psicològic per als sanitaris que anaven en l'ambulància des de la qual es va llançar la nena va ser terrible. De fet, Transinsa, l'empresa s'encarrega del servei d'ambulàncies, va cridar a l'equip de psicòlegs d'emergències per atendre els treballadors en situació d'accident emocional.

L'ensurt també va ser per als conductors, que assistien atònits des dels seus vehicles a una terrible escena.