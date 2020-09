Reforços policials i militars arriben a la Comunitat de Madrid responent a la seva petició

L'Exèrcit de Terra incorpora 64 militars per tasques de rastreig a la Comunitat de Madrid.

L'Exèrcit de Terra va començar a actuar a la Comunitat de Madrid ahir, amb el desplegament de 64 militars distribuïts en dues seccions de rastrejadors per col·laborar en les tasques contra l'expansió de la covid-19 a la regió. El Govern de la Comunitat de Madrid havia reclamat ahir mateix l'ajuda de l'Exèrcit per a la instal·lació d'hospitals de campanya, realització de test de diagnòstic i desinfecció de les zones bàsiques de salut que pateixen restriccions.

Des del Ministeri de Defensa ja s'estava col·laborant amb les autoritats madrilenyes a la regió a través de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i aquest mateix dimecres s'han incorporat aquests 64 militars de l'exèrcit. Es tracta de dues seccions de rastrejadors, compostes per 32 militars cadascuna.

El vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, havia anunciat ahir en roda de premsa que avui demanaria al Govern central suport logístic militar, el desplegament de 222 efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil així com una reforma exprés de la normativa vigent per incorporar 300 metges extracomunitaris que van treballar a la regió durant la pandèmia.



222 efectius policials

El Ministeri de l'Interior també va garantir ahir que es respondrà amb promptitud a la petició realitzada ahir mateix pel Govern de la Comunitat de Madrid per desplegar 222 efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil amb l'objectiu d'ajudar que es compleixin les restriccions imposades en diversos barris per frenar la propagació del virus.

Segons van explicar fonts del Ministeri de l'Interior, el desplegament d'aquests agents sol·licitats pel Govern regional es pot dur a terme immediatament un cop es tramiti formalment a través de la Delegació de Govern i el Grup covid-19 del qual formen part representants de les dues administracions, sense que això afecti altres serveis de seguretat i plans operatius en marxa.

Des del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska s'insisteix que el Govern d'Isabel Díaz Ayuso pot comptar amb la seva «màxima col·laboració» igual que, asseguren, s'ha fet amb altres comunitats autònomes que han requerit l'ajuda de les Forces i Cossos de Seguretat de l'estat des que es va decretar l'estat d'alarma per combatre la covid-19 al març.

Les citades fonts van remarcar que aquests 222 policies i guàrdies civils disposaran dels equips de protecció homologats i necessaris per evitar contagis davant la petició avançada ahir en roda de premsa pel vicepresident Aguado. Hauran de dur a terme tasques d'inspecció per al compliment de les quarantenes i, si es donés el cas, tramitar les propostes de sanció per incompliments dins les àrees de mobilitat restringida.



Possibilitat d'ampliar mesures

En cas que més endavant s'ampliïn les restriccions a altres zones bàsiques de salut, una cosa que podria anunciar-se aquest mateix divendres, el vicepresident madrileny, Ignacio Aguado, va dir que es requeriran més efectius al Govern central. Entre les mesures, l'Executiu regional va incloure que es tramiti una reforma exprés de la normativa vigent per incorporar 300 metges extracomunitaris que van treballar durant la primera onada de la pandèmia.



Illa emplaça al PP a treballar junts

Per la seva banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va emplaçar ahir la diputada del PP Ana Pastor, exministra de Sanitat, a que «demostri la utilitat de l'oposició al mig de la pandèmia» i treballin conjuntament amb el Govern per «doblegar la corba a Madrid i a la resta d'Espanya». «La convido que ho fem junts. El Govern ve a sumar, resoldre, donar suport, coordinar i ajudar a recomanar a Madrid, Andalusia, Galícia, Catalunya, País Basc i a tot arreu», va assenyalar Illa durant la seva intervenció ahir a la Comissió de Sanitat i Consum de Congrés. Pastor havia criticat a Illa que el Govern «ha abandonat a la seva sort als espanyols» durant l'estiu. «El virus mai se'n va anar però el Govern, sí. Va fer creure als espanyols que el virus havia desaparegut», va denunciar, afegint que «ha traslladat tota la responsabilitat» a les CA malgrat que «la gestió sanitària és de les comunitats autònomes i la gestió de la pandèmia li correspon a Sanitat». El ministre va respondre que «el Govern no ha estat inactiu» durant l'estiu, i que ell assumeix «totes les responsabilitats i tasques».