La UE avisa que mascareta, higiene i distància social «no són suficients»

La Comissió Europea i el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) han alertat aquest dijous del «risc creixent» d'una segona onada de coronavirus a Europa i han apressat els estats membres a reforçar «immediatament» les seves mesures de control. La nova anàlisi de risc de l'organisme sanitari europeu adverteix que les intervencions «no farmacèutiques», com la distància social, la higiene o l'ús de mascaretes, «han demostrat no ser suficients per reduir o controlar» l'exposició al virus.

Per això, Brussel·les insta els estats a reforçar els recursos del sistema sanitari i redoblar els esforços dedicats especialment a les persones de grups de risc i als treballadors sanitaris. Concretament, crida a augmentar la capacitat de proves diagnòstiques i el rastreig de casos, millorar els recursos de vigilància de salut pública, garantir l'accés a equips de protecció personal i medicines i assegurar una capacitat sanitària suficient.

«Tots els Estats membres han de reforçar les seves mesures immediatament i davant el primer senyal de potencials nous brots», ha remarcat la comissària de Salut de la UE, Stella Kyriakides, que ha advertit que és «potser l'última oportunitat d'evitar que es repeteixi la situació de la primavera passada».

Tant la Comissió Europea com l'ECDC han advertit que la situació epidemiològica actual suposa un risc «creixent» per als grups més vulnerables a les conseqüències del coronavirus i per als treballadors sanitaris, per la qual cosa exigeix una actuació «immediata i específica» per aturar el «preocupant» augment dels casos a Europa.



«No hem superat la crisi»

«Estem en un moment decisiu i tothom ha d'actuar amb decisió i hem d'utilitzar les eines que tenim. Això significa que tots els Estats membres haurien d'estar preparats per desplegar mesures de control immediatament i en el moment adequat», ha insistit Kyriakides.

Kyriakides ha recalcat que l'anàlisi de l'ECDC «mostra que no es pot abaixar la guàrdia». «Amb alguns Estats membres experimentant xifres de casos més elevades que durant el pic del mes de març, està meridianament clar que no hem superat la crisi», ha dit.

Per la seva banda, la directora de l'ECDE, Andrea Ammon, ha apuntat que som davant «un increment preocupant del nombre de casos de Covid-19 detectats a Europa» i ha afegit: «Fins que hi hagi una vacuna segura i efectiva disponible, la identificació ràpida, els tests i les quarantenes de contactes d'alt risc són algunes de les mesures més efectives per reduir la transmissió».