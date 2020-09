Creuament de comunicats entre els fiscals per la denúncia de Navajas

La ressaca per les paraules del número dos de la fiscalia, Luis Navajas, en denunciar la «contaminació ideològica» de dos dels seus companys, està encara lluny de calmar-se. Durant el dia d'ahir les dues principals associacions judicials es van creuar comunicats. L'Associació de Fiscals (AF), majoritària a la carrera i de tendència conservadora, va sortir en defensa dels fiscals que van representar el ministeri públic en el judici del procés, en considerar que són els principals damnificats pel que va afirmar el tinent fiscal del Suprem, que va admetre els seus dubtes sobre la rebel·lió defensada pels seus companys, mentre que la Unió Progressista de la Magistratura va reclamar «trobar una solució interna per les vies legalment establertes».

L'Associació de Fiscals va recordar l'«estupor» amb el qual ha escoltat Navajas, provocant una situació inèdita en «40 anys», i va retreure a la fiscal general, Dolores Delgado, el silenci amb què ha reaccionat. Els fiscals conservadors va afirmar que hauria de donar «una resposta contundent i immediata davant aquesta actuació» per a «emparar els fiscals afectats i impedir que es posi en dubte els que exerceixen fidelment les seves funcions». Els progressistes van advocar just pel contrari, el que suposa un aval a l'exministra de Justícia, que com a fiscal a militar a les seves files.

En el seu comunicat, l'Associació de Fiscals va explicar que va preferir esperar al consell fiscal, que va acabar suspenent-se ahir pel contacte amb un positiu de covid-19 d'un dels seus membres, per pronunciar-se en profunditat sobre el que considera «desqualificacions i falta de consideració cap als seus companys» per part el número 1 de l'escalafó.