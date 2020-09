Un regidor de València utilitza la mascareta per fer «playback» i simular que parla en anglès

La defensa de la Capitalitat Europea de la Innovació per part de la ciutat de València s'ha caracteritzat aquest dijous per un fet insòlit: el regidor d'Innovació, Carlos Galiana, de Compromís, va exercir l'última defensa amb un discurs no parlat per ell mateix, en videoconferència. Segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, el regidor, amb la mascareta posada, va fer un 'playback' i va simular que era ell qui feia el discurs en anglès. La veu que es va escoltar era la gravació d'una altra persona amb un millor nivell d'anglès que el seu. La intervenció no hauria canviat, segurament, el veredicte tècnic, que finalment va beneficiar la ciutat belga de Lovaina. Però s'ha convertit en font de comentaris.





Ojo con el playback en inglés de Galiana, benditas mascarillas... pic.twitter.com/Wr77MtPk2a — Toni Carceller ?????? (@ToniMChef6) September 24, 2020

Descontentament municipal: no queda «seriós»

La capitalitat 2020, per a Lovaina

Cada candidatura tenia dos minuts per enviar un últim discurs. Aquell torn havia d'anar a càrrec de l'alcalde de cada ciutat aspirant. Joan Ribó no hi podia ser present ja que estava presidint el ple. Havia de ser Galiana, així estava previst des de feia dies, qui seria la cara de la ciutat en la seva condició de 'councilor' (regidor) d'Innovació.Galiana va parlar els dos minuts que estava previst. Però la veu no semblava la seva. Va sorprendre a tots els que el van escoltar. Finalment des del mateix ajuntament es va reconèixer que el text havia sigut pregravat a un membre del departament d'Innovació i que Galiana se l'havia après per fer-li un 'playback', aprofitant que la mascareta impedia veure la vocalització.L'explicació donada és que el regidor preferia transmetre el missatge clar més que no fer aigües amb una pronunciació bàsica, que és la que ell té. De fet, la interpretació és completa: hi ha un moment en què la veu diu que es «un honor» i ell es posa la mà al pit. No hi havia torn de preguntes ni respostes, per la qual cosa no hi havia lloc que es descobrís que la veu, l'entonació o la pronunciació no eren la del regidor, sinó la d'una segona persona. Fonts del govern municipal mostraven el seu descontentament amb la idea, per molt bona intenció que tingués, per no quedar «seriós». Es considerava un error de plantejament.Curiosament, en el moment de donar-li pas, des de la Comissió Europea, presenten Galiana com a regidor no només d'Innovació, sinó d'Educació, Cultura i Esport.En qualsevol cas, les intencions no van ser suficients i la capitalitat 2020, marxa a Bèlgica. Si una ciutat com Lovaina té amb l'etiqueta d'innovació fins i tot el seu Festival de la Cervesa, es complia l'auguri que algunes de les ciutats que competien amb València portaven cossos d'avantatge. La ciutat belga té instaurats ja grans projectes d'economia, ecologia i salut, i així es va emportar el títol i el premi d'un milió d'euros per continuar creant.València s'hi tornarà a presentar el 2021 (la capitalitat és anual). Així ho va anunciar Galiana després de conèixer el veredicte. La ciutat rebrà 100.000 euros per covar noves idees. «Estem francament contents d'haver arribat fins aquí», va assegurar Galiana, que es quedava, amargor a part, amb la visibilitat. «València s'ha situat ja en el mapa de la innovació a nivell europeu i això és un intangible quant a imatge internacional que no es pot pagar amb diners. En tan sols quatre mesos hem sigut capaços de crear una proposta que ha arribat fins a la final. A més, no ha sigut un projecte de govern, sinó de ciutat».A més de presentar-se l'any vinent «perquè existeix la possibilitat de fer-ho dos anys seguits», plantejarà que les sis ciutats elegides, Lovaina com a Capital Europea de la Innovació 2020 i cinc més com a subcampiones puguin reunir-se a València quan la pandèmia ho permeti «per intercanviar experiències i, fins i tot, presentar un projecte conjunt de les sis ciutats en el Pacte Verd Europeu».