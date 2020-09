Un accident aeri causa almenys una vintena de morts al nord-est d'Ucraïna

Almenys una vintena de persones van morir i dues més van resultar ferides de gravetat després d'estavellar-se a darrera hora de la nit d'ahir un avió de la Força Aèria d'Ucraïna al nord-est d'aquest país. El viceministre d'Interior, Anton Gueraschenko, va assenyalar que l'aeronau sinistrada era un avió de transport militar An-26. «S'ha confirmat la mort de 20 persones, mentre dos supervivents han estat traslladats a l'hospital en estat greu», va assenyalar el viceministre en un comunicat recollit per l'agència de notícies Sputnik. En aquest sentit, Geraschenko va explicar que a bord de l'avió viatjaven un total de 28 persones, set d'elles membres de la tripulació. La resta eren cadets de la Universitat Nacional de Jarkov Iván Kozhedub de la Força Aèria d'Ucraïna.

Per la seva banda, Alexei Kucher, governador de la província de Kharkov, on es va produir el sinistre, va informar que fonts mèdiques l'havien informat de la mort de 22 persones, mentre que dues persones més haurien resultat ferides i altres quatre es trobarien a l'hora de tancar aquesta edició en parador desconegut. El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, va anunciar que viatjarà avui fins al lloc de la catàstrofe per visitar els ferits i supervisar de prop les investigacions sobre les causes de l'accident.