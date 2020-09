Un home causa dos ferits a punyalades al costat de la seu de «Charlie Hebdo»

París i els antics locals del setmanari satíric Charlie Hebdo van tornar a ser objectiu d'un atemptat terrorista en què dues persones van resultar ferides amb arma blanca per un jove detingut hores després, de la mateixa manera que un suposat còmplice. El lloc, seu l'any 2015 d'aquesta revista; la seva coincidència amb el judici que des del passat 2 de setembre es duu a terme per l'atac contra la publicació, al gener de 2015, en què van morir 12 persones i el fet que el seu autor volia cometre assassinats va provocar que la Fiscalia Nacional Antiterrorista quedés ràpidament encarregada d'aquest cas.

L'atemptat es va produir cap a tres quarts de dotze del matí, en un moment en què les dues víctimes, productores de l'agència audiovisual d'investigació Premières Lignes, havien baixat al carrer a fumar. Encara no se sap si les víctimes van ser triades a l'atzar, però el propi primer ministre francès, Jean Castex, va recordar en una breu declaració davant la premsa a prop del lloc dels fets que l'agressió s'havia produït «en un lloc simbòlic», davant el qual es va establir un ampli perímetre de seguretat amb un important dispositiu de policies, militars i serveis d'emergència.

La barrera es va establir a només 80 metres de distància de la sala de concerts Bataclan, que juntament amb diversos bars de París va ser objectiu dels atacs terroristes del 13 de novembre de 2015, en què van ser assassinades 130 persones.

Els centres escolars dels tres districtes circumdants es van veure obligats a tancar les seves portes, i milers d'alumnes van quedar confinats durant hores fins que es va aixecar l'alerta. Les indagacions s'han obert per intent d'assassinat terrorista i associació terrorista criminal, i els dos arrestats estaven sent interrogats a l'hora de tancar aquesta edició.

Tot i que la Fiscalia no va detallar la seva identitat, mitjans com Le Figaro van explicar que l'autor, detingut a prop de la plaça de la Bastilla, té 18 anys i estava fitxat per delictes comuns i tinença il·legal d'armes, mentre que del suposat còmplice només va transcendir la seva edat, 33 anys. La cadena BFM TV va assenyalar que l'autor va reconèixer els fets i va afirmar ser del Pakistan.



Condemna de la classe política

La condemna de la classe política no va trigar a arribar. «És una ocasió per al Govern de la República de recordar el seu compromís indefectible amb la voluntat de premsa, la seva voluntat de lluitar contra el terrorisme amb tots els mitjans i la seva plena mobilització», va assenyalar Castex.

Charlie Hebdo també es va solidaritzar. «Tot l'equip de Charlie aporta el seu suport i la seva solidaritat als seus antics veïns i col·legues @PLTVfilms i a les persones afectades per aquest odiós atac», va explicar a Twitter.

A darrera hora del dia, el ministre francès d'Interior, Gérald Darmanin, va explicar que l'atac és «un acte de terrorisme islamista». En una entrevista a la cadena France 2, Darmanin va explicar que «el presumpte autor» de l'agressió amb arma blanca va arribar a França fa tres anys com a menor estranger no acompanyat. No estava fitxat per terrorisme, encara que tenia antecedents policials. El ministre, que va voler mostrar certa cautela perquè encara no s'havien trobat els seus documents d'identitat, va explicar que havia estat arrestat fa un mes per portar una arma.

Encara que va dir no tenir constància que hagi justificat la seva acció, va afirmar que «és un acte de terrorisme islamista». Va recordar que la Fiscalia Nacional Antiterrorista s'ha fet càrrec de la investigació i que la seva forma d'actuar «és pròpia del terrorisme islamista».

El responsable de la Fiscalia, Jean-François Ricard, va assenyalar que, a més d'aquest home, una segona persona havia estat detinguda per les sospites que estigui relacionat amb el primer. Segons les filtracions de la premsa, és un algerià de 33 anys capturat a l'estació de metro Richard Lenoir de la línia 5, al costat de el lloc de l'agressió. Fonts judicials van confirmar que també van ser detinguts cinc homes a Pantin, ciutat limítrofa amb París.