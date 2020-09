L'OMS alerta d'una possible escassetat de vacunes contra la grip a nivell mundial

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat aquest divendres d'una possible escassetat a nivell mundial de la vacuna per a fer front a la grip davant l'augment de la demanda i la falta de producció.

Malgrat que s'han registrat mínims històrics de la malaltia als països de l'hemisferi sud, a causa de les mesures de distanciament preses per a fer front al coronavirus, l'OMS ha demanat a la població que no baixi la guàrdia i ha incidit en què es doni prioritat a ancians i treballadors sanitaris per la possible escassetat.

"Hi ha hagut una major demanda i ara sentim que alguns països que estan tractant d'obtenir la vacuna contra la grip no poden fer-ho", ha sostingut la cap de Preparació i Resposta a la grip de l'OMS, Ann Moen.

L'organisme de Nacions Unides ha especificat que el virus estacional de la grip posa fi a la vida de centenars de milers de persones per causes respiratòries cada any. L'organització ha donat a conèixer unes recomanacions recolzades pel Grup Assessor Estratègic d'Experts en Immunització (SAGE) per a la vacunació durant la pandèmia de COVID-19.

Moen ha assegurat que l'objectiu que es pretén aconseguir amb aquest document és evitar que els sistemes nacionals de salut es col·lapsin, a més de que no hi hagi "confusió" en tractar a les persones per malalties respiratòries que poden ser difícils de diferenciar.

"Sobre la base d'una sèrie de consideracions, que inclouen alleujar la càrrega addicional sobre els sistemes d'atenció mèdica i les poblacions vulnerables (...) SAGE ha recomanat i recolzat en l'última setmana que els treballadors de la salut i la gent gran siguin els grups de màxima prioritat per a la vacunació contra la grip durant la pandèmia de COVID-19", ha subratllat l'experta de l'OMS.

Entre els grups clau, també es troben les dones embarassades, nens o persones amb malalties. "Si és possible, tots aquests grups han de continuar vacunant-se, ja que és la millor manera de reduir la malaltia", ha assenyalat la doctora.

D'altra banda, Moen ha destacat que, encara que la vacuna no protegeix a les persones contra la COVID-19, si pot "mantenir-les fora de l'hospital per grip".

La grip estacional pot afectar fins a mil milions de persones a tot el món, amb tres a cinc milions de casos greus, i amb una mitjana de 290.000 a 650.000 morts anuals per causes respiratòries, segons dades de l'organisme.

Quant a la possible falta de vacunes, Moen ha assenyalat que es produeixen al voltant de 500 milions de dosis, encara que ha alertat que enguany s'ha produït una major demanda. En l'hemisferi sud, solament un 1 per cent de les persones van donar positiu en les proves, enfront d'entre un 10 i un 30 per cent de la població en altres anys.

"Això és realment un mínim històric en termes de circulació de grip. I estem segurs que això no es deu a la falta de proves o la falta de vigilància", ha puntualitzat.