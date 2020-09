Alemanya s'acomiada de l'austeritat

Alemanya assumirà més de 300.000 milions de nou deute públic entre els anys 2020 i 2021. Així ho va anunciar el ministre federal de Finances, el socialdemòcrata Olaf Scholz, en la presentació dels pressupostos per a aquest i els propers quatre anys. L'anunci és l'adéu oficial de Berlín a la seva fins fa pocs mesos innegociable austeritat, que va permetre la contenció de la despesa pública i la reducció de deute acumulat per sota del 60% del PIB abans de l'inici de la pandèmia. Aquesta austeritat militant també ha provocat, però, una manca alarmant d'inversions en infraestructures com autopistes, vies fèrries, escoles públiques o en l'ampliació de l'ús de banda ampla d'internet a tot el país.

«Són molts diners i els necessitem per estabilitzar la conjuntura. Però el que fem és just el correcte», va explicar Scholz en la roda de premsa de presentació dels pressupostos. «Actuem amb decisió encara que costi molts diners. No fer res seria molt més car per al país», va afegir el candidat dels socialdemòcrates a la cancelleria a les eleccions federals de l'any que ve.

Scholz va anunciar la prolongació de programes d'ajudes a empreses i autònoms, així com dels programes de reducció de jornada que han contingut fins ara l'augment de la desocupació tot i el fre de l'activitat econòmica. El Govern federal vol aprofitar la seva nova política expansiva de despesa pública per invertir en infraestructures i en sanitat. Berlín també preveu un augment dels ingressos fiscals fins el 2024.

L'impacte econòmic de les restriccions per frenar el coronavirus és l'única raó que ha portat la gran coalició de democristians i socialdemòcrates a acomiadar-se del fre al deute públic ancorat des de 2011 en la constitució de la República Federal. El Bundestag (Parlament federal) haurà ara d'aprovar aquest aixecament excepcional del mecanisme constitucional introduït al mig de l'última gran crisi financera global fa una dècada. L'objectiu oficial és tornar a activar aquest «fre del deute» (que permet demanar nous crèdits però només fins al 0,35% del PIB del país) a partir del 2022.

Tot i els actuals temps d'excepció, el final de l'austeritat pressupostària no agrada tots els partits. Els ecoliberals dels Verds critiquen que el Govern federal no destini prou recursos per canviar la matriu energètica del país ni per a combatre el canvi climàtic. Els liberalconservadors de l'FDP, un partit que aposta per un estat el més petit possible, acusen Scholz d'haver perdut el control sobre els pressupostos i adverteixen que la quarta economia més gran del planeta no pot finançar-se durant molt de temps a força de deute.



«Deute» i «culpa»

En alemany, la paraula «Schuld» vol dir «deute» i «culpa» depenent del context en què es faci servir. L'ambigüitat no sembla casual i apunta la càrrega moral que històricament tenen les obligacions financeres en la cultura germànica. Els economistes porten anys avisant que la manca crònica d'inversions estatals en sectors vitals por tenir conseqüències negatives sobre el futur del país, i més tenint en compte que el múscul empresarial i fiscal de la més gran economia de la UE li dóna marge i suficients garanties per a un major finançament en els mercats.