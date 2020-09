Ayuso acceptaria tancar Madrid si s'aplica el mateix criteri en tota Espanya

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acceptaria tancar totes les poblacions de l'autonomia amb més de 500 contagis per cada 100.000 habitants si se segueix el mateix criteri en tota Espanya i es fan PCR a Barajas, Ave i Renfe, segons han detallat fonts del Govern regional a Europa Press.

Des de l'Executiu autonòmic asseguren que, per part seva, no hi ha cap "xoc" amb el Govern central sinó que decideixen el que faran, "i ells han d'ajudar".

En aquest sentit, recorden que "sense que res hagués canviat epidiológicamente", el ministre de Sanitat, Salvador Illa, "va canviar les regles". "Nosaltres no trencarem la taula de diàleg", sentencien aquestes mateixes fonts.

Així s'han pronunciat després que Illa demanés aquest dissabte a la Comunitat de Madrid "revisar les seves decisions i escoltar a la ciència" a l'hora de gestionar la pandèmia del coronavirus. "Cal veure les dades de la Comunitat de Madrid, quan dic que està en risc seriós la salut dels seus ciutadans, ho dic perquè és així", va afirmar.