Ayuso insisteix que Madrid «no es pot tancar» perquè «s'està arruïnant» i diu que el criteri del govern «és polític»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistit que Madrid "no es pot tancar" perquè "s'està arruïnant". En una entrevista a Antena 3, la presidenta de la comunitat ha acusat el Ministeri de Sanitat de canviar els seus criteris per demanar el confinament "per motius polítics". Per la seva banda, en una entrevista a La Sexta el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha tornat a emplaçar la comunitat a "revisar" les seves mesures i ha assegurat que el criteri que se segueix és el mateix a tot l'Estat. Tot i això, ha alertat que a Madrid "no és té el virus controlat" i encara que no ha volgut entrar en detalls ha avisat que si no accepten les recomanacions "s'haurà d'actuar en conseqüència".

Illa ha remarcat que hi ha "un escenari de cooperació" amb totes les comunitats i ha dit que a Madrid està "reforçada" per les seves particularitats, com l'alta densitat o l'alta ocupació d'hospitals i UCI. "No volem ni imposar ni tutelar, però tampoc podem avalar acríticament", ha dit, i ha afegit que pretenen "ajudar" la comunitat però "s'han de deixar".

Illa ha confirmat que pretenen continuar els contactes amb la Comunitat però ha insistit que "com més es tardi a actuar, serà pitjor", i ha demanat "determinació". El ministre també ha defensat els criteris de Sanitat, que ha afirmat que estan basats en criteris científics i tècnics i ha posat en valor "l'experiència acumulada" que assegura que tenen.