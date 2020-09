Batet emplaça els grups a aprovar els nous pressupostos: «Són urgents»

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, emplaça els grups parlamentaris a aprovar els pressupostos generals de l'Estat de 2021 perquè, com sosté en una entrevista a Efe, "ningú dubta que són urgents i necessaris" en el context actual.

La pandèmia del coronavirus ha condicionat tot, també l'activitat del Congrés. La seva presidenta afirma que a la Cambra se segueix l'evolució dels contagis a la Comunitat de Madrid amb molta atenció, però adverteix que "ara mateix" no preveu "restringir més l'activitat".

El Congrés és una institució que "no es pot tractar com les altres" perquè representa el poder legislatiu.

Durant la segona meitat de març i la primera d'abril, a causa de l'explosió de la pandèmia, sí que es van suspendre pràcticament tot els tràmits.

Actualment, davant la segona onada, les mesures adoptades són per ara suficients. Els serveis mèdics del Congrés així ho avalen.

No obstant això, Batet avança en l'entrevista que promourà dimarts un acord entre els grups perquè les reunions dels òrgans d'organització interna, la Mesa i de la Junta de Portaveus, siguin telemàtiques.

Pressupostos "urgents"

La presidenta del Congrés reconeix que ha començat una tardor clau per tirar endavant dues qüestions urgents: els pressupostos i la renovació d'òrgans constitucionals com el Consell General de Poder Judicial o el mateix Tribunal Constitucional.

Sobre els comptes públics de 2021, destaca que la pandèmia els ha fet fonamentals. "Ningú dubta que uns nous pressupostos són urgents i necessaris".

Considera que els terminis parlamentaris ja fan "molt difícil" que estiguin aprovats abans de final d'any, però més enllà dels temps, la prioritat és que s'aprovin.

"És bo que vinguin els pressupostos i siguin aprovats, la conjuntura actual els reclama amb insistència. Tenim uns fons europeus que, per gestionar-los, és millor que hi hagi pressupostos. I tenim una crisi que necessita partides pressupostàries i un planificació per a la recuperació i el impuls de l'economia", argumenta.

Donarien estabilitat, a més, a un panorama polític convuls. Donarien estabilitat, diu Batet, al Govern i "al país".

La presidenta del Congrés es mostra optimista. "Molts grups parlamentaris són conscients d'aquesta necessitat i estan sent constructius", puntualitza.

Respecte i diàleg parlamentaris

Pot ser que en la concòrdia política no ajudi la creació, a partir de dijous, de la comissió d'investigació de l'operació "kitchen", que afecta presumptament l'antiga direcció del PP i l'exministre Jorge Fernández Díaz.

"Sempre es generen tensions" en comissions d'aquestes característiques, adverteix Batet.

Però la presidenta advoca per posar el focus en les més de 25 comissions ja formades, en què els grups demostren en nombroses ocasions que són capaços d'arribar a acords.

No és fàcil dirigir, organitzar i moderar un Congrés format per deu grups i embolicat en un clima de tensió i crispació. "Hi ha hagut sessions millorables", apunta, encara que tot seguit remarca que l'"actitud de tots és donar una imatge millor".

Conseqüència d'aquesta major sintonia seria la capacitat de forjar majories. Per renovar el poder judicial (majoria de tres cinquenes parts), resulta imprescindible.

A això també emplaça Batet, perquè tant el govern dels jutges com el Constitucional o el Defensor del Poble tenen entre un i tres anys d'interinitat.

"Pel bé de la institucionalitat, pel bé de l'aplicació correcta de la Constitució i per la imatge com a país, és imprescindible que els grups es posin d'acord. Les majories que es requereixen són estrictes", subratlla.

L'exemplaritat dels diputats

Batet, diputada per Barcelona, exministra, defensa amb fermesa l'exemplaritat al Congrés, en tots els seus àmbits.

La Mesa que presideix està treballant des de fa un any en la renovació del codi ètic dels diputats, aprovat al febrer de 2019.

Els parlamentaris, abans de prendre possessió, declaren el seu patrimoni i transmeten quines altres activitats econòmiques exerceixen per evitar incompatibilitats. El nou codi vol incidir en això últim.

S'aprovarà la setmana que ve i obligarà diputats i senadors a informar també sobre activitats passades i sobre els regals que hagin rebut en virtut d'aquestes activitats.

"En el nou codi s'ampliarà la informació que aporten els diputats. És avançar en transparència i en qualitat democràtica", sosté la presidenta de Congrés.

La moció de censura de Vox

Va dir el líder de Vox, Santiago Abascal, que el seu grup presentarà una moció de censura abans que acabi setembre.

Només queden dies i només una reunió de la Mesa, la de dimarts que ve. És llavors quan Vox hauria de presentar l'escrit que activa el mecanisme parlamentari de les mocions de censura.

"Quan es registri, veurem com es pot desenvolupar la seva tramitació", declara Batet abans de recordar que la Constitució taxa alguns terminis.

"Caldrà veure si hi ha plens convocats o no; caldrà veure diverses circumstàncies. Donarem una tramitació adequada dins de la normalitat", conclou.