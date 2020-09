Casado exigeix el cessament de Garzón i demanarà la reprovació d'Iglesias

El president de PP, Pablo Casado, va exigir ahir el cessament «immediat» del ministre de Consum, Alberto Garzón, i va anunciar que proposarà al Congrés la reprovació del vicepresident segon, Pablo Iglesias, per «atacar el cap de l'Estat», el rei Felip VI. En una intervenció telemàtica amb motiu de la clausura de l'Escola d'Estiu del PP d'Aragó, Casado va avançar que demanarà també la compareixença de Pedro Sánchez per ser «l'únic responsable» de tenir al Govern un partit «imputat per finançament irregular , defensor de la tirania veneçolana, nostàlgic de la barbàrie comunista i aliat dels marmessors del terrorisme etarra i dels independentistes catalans».

El president del PP va assegurar que ni la Constitució, ni la monarquia, ni les lleis, ni l'oposició són el problema d'Espanya, sinó un Govern recolzat en aliances «l'únic vincle recognoscible de les quals és obligar-nos a desfer el camí que hem recorregut junts des de 1976».



«Visca el Rei i visca Espanya»

En un discurs que va finalitzar amb un «visca el Rei i visca Espanya», Casado va recordar que la monarquia va ser votada «aclaparadorament» fa 40 anys. El president del PP va afegir que la veu del seu partit serà «especialment clara» en la defensa de la Corona i de Felip VI pel que representa per a «la continuació històrica de la nació».

Segons la seva opinió, ser part de l'Executiu no proporciona «cap blindatge» per «atemptar contra les institucions», especialment quan s'ha promès el càrrec «amb lleialtat al Rei». En tot cas, va responsabilitzar de tot això el president Sánchez perquè «ell ha triat els seus socis» i és qui els «consent» i els «instiga».

Per part seva, la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va instar «tots» a «començar a tranquil·litzar-se» i a mantenir-se en la seva posició constitucional, davant la polèmica suscitada per l'absència del rei a Barcelona en l'entrega de despatxos als jutges. «I quan dic tots, dic tots», va destacar, tot admetent que s'ha produït una «cadena de qüestions» que ha provocat un creuament de declaracions contundents.

Així mateix, el vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, va acusar Felip VI de ser «aliat» de la «dreta judicial» després que el president del Consell General del Poder Judicial revelés que l'havia trucat el monarca per dir-li que li hauria «agradat» ser a l'acte d'entrega de despatxos de jutges.

Aragonès va constatar que el paper d'àrbitre del Rei «és una fal·làcia» i va avalar les paraules de Garzón, que va criticar que el Rei «maniobrés» contra el govern elegit democràticament. «Monarquia i democràcia són com l'aigua i l'oli, dues coses que no es poden barrejar», va afegir.

Paral·lelament, un atac xenòfob de Vox al diputat d'En Comú Podem Gerardo Pisarello per criticar Felip VI va aixecar una pluja de solidaritat a les xarxes socials de polítics i diputats. En una piulada, Pisarello va recriminar al monarca la trucada a Lesmes titllant-la d'un «acte obert i inacceptable de desobediència constitucional» i el partit d'Abascal va respondre amb duresa: «Quan un estranger que taca la bandera i dona suport a un cop separatista s'asseu a la Mesa del Congrés, el més lògic és que taqui la Mesa i ataqui al Rei que es va enfrontar al cop. Tot lògic, excepte que no l'hàgim retornat a l'Argentina d'una coça al cul».



Suport de Colau

«Racisme + fake news + incitació a l'odi i la violència = feixisme», va assenyalar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va afirmar que «quan no hi ha arguments polítics hi ha racisme i xenofòbia. Tot el suport d'un moro d'esquerres i independentista a un argentí roig i republicà».