Una jutge obliga un nen de 6 anys a visitar el pare maltractador a la presó

La jutge de violència sobre la dona de Torrent (València), titular de Jutjat d'Instrucció número 1 d'aquesta ciutat, ha dictat una resolució per la qual obliga un nen de 6 anys a viatjar cada dues setmanes a Terol amb el seu avi patern per visitar el seu pare a la presó d'aquesta ciutat aragonesa, on compleix una condemna de set anys i mig per maltractaments a la seva mare. Entre d'altres fets, es va considerar provat a la sentència que l'home va donar puntades de peu a la panxa a la seva dona quan estava embarassada del menor a qui ara portaran al centre penitenciari a visitar-lo.

La resolució, que és provisional fins que se celebri el judici sobre els termes del règim de visites, inclou una segona qüestió polèmica: atès que els punts de trobada familiar (PEF) no obren els caps de setmana, i tenint en compte que la jutgessa ha ordenat que la visita al pare es produeixi els dissabtes, el menor haurà de ser lliurat al seu avi patern a la comissaria de Policia Local de Paterna, on resideix l'home.

Des d'allà, l'avi patern tindrà 10 hores per a conduir fins a Terol, que el nen vegi el seu pare a la sala de comunicacions del centre penitenciari i retornar-lo a la seva mare de nou a les dependències policial a les deu de la nit. En total, 170 quilòmetres d'anada i els mateixos de tornada, sumant el recorregut des del domicili de l'infant fins a Paterna i d'allà, fins a la presó, situada als afores de Terol. I així, cada dues setmanes.

Ahir va ser el primer dia en què el petit va viatjar fins a Terol amb el seu avi patern per veure el seu pare a través del vidre de la sala de comunicacions del centre penitenciari. La mare del menor, que es confessa «atabalada i preocupada pel nen i l'afectació que tot això tindrà sobre ell», va explicar que el petit «no veu el seu pare des de fa més de dos anys. Tampoc el seu avi. Es trobarà amb dos desconeguts i a dos entorns, com són la Policia Local i la presó, que no semblen els més adequats per a un nen de 6 anys. Tot això és molt perjudicial per a ell».



Règim de visites a la presó

La jutge va dictar la resolució per la qual donava la raó al pare en la seva demanda d'establir un règim de visites a la presó al juliol, però no es van poder dur a terme perquè faltava aportar les dades de l'infant per entrar al recinte penitenciari. Finalment, la jutgessa va determinar el 17 de setembre, a través d'una providència, la forma en què havia de complir-se el seu dictamen.