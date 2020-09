L'autor de l'atac de París confessa que volia atemptar contra «Charlie Hebdo»

L'autor confés de l'atac terrorista de divendres a París en què dues persones van resultar ferides de gravetat al costat de l'edifici de l'antiga redacció de Charlie Hebdo el va planejar com un nou atemptat contra el setmanari satíric, coincidint amb el procés per la massacre comesa allà al gener de 2015. El jove pakistanès, detingut menys d'una hora després d'haver apunyalat dos periodistes d'una societat de producció de televisió que té la seu en aquest edifici, va reconèixer que va ser ell qui va portar a terme els fets i va donar a la seva acció una dimensió política, van revelar fonts de la investigació.

En ser interrogat, va assenyalar que el seu objectiu era Charlie Hebdo, el que sembla indicar que no coneixia que la publicació va canviar de seu després de l'atemptat de 2015 per raons de seguretat (la seva adreça actual no és pública).

Quant a les seves motivacions, va argumentar que el setmanari va tornar a publicar les polèmiques caricatures de Mahoma a l'inici del judici que se celebra des de començaments de setembre al Tribunal de París per aquell atac gihadista. Es tracta de les mateixes caricatures per les quals els germans Chérif i Said Kouachi, els dos terroristes que van matar en aquella ocasió dotze persones, van justificar la carnisseria.

Ara l'autor és un home que oficialment va complir 18 anys a l'agost (hi ha dubtes sobre aquest punt), que va arribar a França el 2018 com a menor estranger no acompanyat i que, com a tal, durant dos anys va estar sota la responsabilitat de l'assistència social, que entre altres coses li ha facilitat allotjament.

En aquest temps, l'administració del departament de Val d'Oise a la regió de París que s'ocupava d'ell no va detectar signes de radicalització islàmica, fet pel qual no estava fitxat pels serveis secrets. Sí que tenia antecedents per fets de delinqüència comuna: havia estat detingut a París per portar una arma il·legal (un tornavís), el que li va suposar una amonestació del Tribunal de Menors al juny.



Recerca de còmplices

La investigació dels fets, a càrrec de la Fiscalia Nacional Antiterrorista, se centra també en determinar possibles complicitats i així cal entendre l'arrest de vuit persones per ser interrogades, 6 detingudes el propi divendres i dues ahir.

Dels primers individus, tots pakistanesos, cinc d'ells compartien el que ha estat el seu últim domicili conegut a Pantin, ciutat limítrofa amb París, i el sisè havia conviscut amb ell quan era formalment menor en una residència social de Cergy, una altra ciutat de la regió. A més, ahir van quedar sota arrest un germà menor de l'agressor i una altra persona del seu cercle de relacions. Un altre home va ser detingut en una estació de metro molt propera al lloc de l'atac poc després que passés, però va quedar en llibertat sense càrrecs unes hores després un cop es van realitzar comprovacions que el van exculpar.

El ministre francès d'Interior, Gérald Darmanin, va qualificar allò succeït al costat de l'antiga seu de Charlie Hebdo com «un acte de terrorisme islamista», contra el qual «continuem estant en guerra». També va reconèixer que s'havia infravalorat l'amenaça que hi havia a l'antiga direcció del setmanari satíric.



Un edifici «simbòlic»

Luc Hermann, un dels dirigents de la productora Premières Lignes en la qual treballen les dues víctimes, que evolucionen de les ferides favorablement, va explicar que l'edifici és «un lloc simbòlic» i que, tot i que entén que no es pot posar un equip de seguretat a tots els llocs que també ho són, des que va començar el procés judicial per Charlie Hebdo no s'havien pres mesures al carrer en el qual es troba.

Amb l'inici del judici per l'atemptat de gener de 2015 han proliferat les amenaces procedents de l'univers de l'integrisme islàmic, raó per la qual, per exemple, la responsable de recursos humans de la revista va haver d'abandonar de manera precipitada el seu domicili la setmana passada a instàncies del servei de seguretat encarregat de la seva protecció.