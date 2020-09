Suïssa rebutja per àmplia majoria limitar la lliure circulació de persones amb la UE

Els ciutadans suïssos han decidit per àmplia majoria mantenir l'acord de lliure circulació de persones amb la Unió Europea (UE). En un referèndum celebrat aquest diumenge, més del 61% dels votants han rebutjat la proposta presentada pels conservadors d'Unió Democràtica de Centre (UCD), que apostava per limitar la lliure circulació. A l'espera del recompte definitiu, un 61,71% dels ciutadans han rebutjat la proposta, davant un 32,29% de partidaris. La participació ha estat al voltant del 59,5%.

Amb el 'no' a la iniciativa popular 'Per una immigració moderada (iniciativa de limitació)' es mantindrà vigent l'acord sobre la lliure circulació de persones amb la UE, en vigor des del 2002.

En cas que s'hagués acabat avalant la proposta de limitació, s'hauria hagut d'aplicar l'anomenada 'clàusula guillotina', que implicaria que la resta d'acords bilaterals amb la UE també caduquessin. Així, caurien els acords comercials, un dels aspectes que preocupava més els opositors al pla perquè el bloc comunitari és el principal soci comercial del país. També els inquietava que es posés en risc l'economia suïssa per l'elevat nombre d'europeus que hi treballen.

L'any 2014 els suïssos ja van votar en referèndum la limitació de la immigració europea. La votació no va agradar el bloc comunitari, que va retirar el país del programa Erasmus. El text final, adoptat el 2016, es va suavitzar per no tensar més les relacions amb la Unió Europea.