El bloc de la investidura s'uneix per exigir al PP la renovació del CGPJ

Els grups parlamentaris que van permetre amb el seu suport o abstenció la investidura de Pedro Sánchez han unit les seves forces per exigir al PP la renovació dels principals òrgans institucionals, bloquejats arran de la negativa de Pablo Casado a negociar. Sense el concurs dels conservadors, els nous nomenaments en el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes i el defensor del poble resulten impossibles, ja que s'exigeix una majoria de tres cinquenes parts al Congrés dels Diputats.

Totes aquestes institucions «van esgotar fa temps, de manera total o parcial, el termini d'exercici establert al nostre ordenament jurídic», van assenyalar ahir els grups en un comunicat, signat per forces com el PSOE, Unides Podem, el PNB i ERC, però també per JxCat, malgrat que els neoconvergents van votar en contra de l'elecció de Sánchez.

L'actual composició del CGPJ, l'òrgan que decideix els nomenaments i ascensos en la carrera judicial, data de finals de l'any 2013, quan el PP ostentava la majoria absoluta amb Mariano Rajoy, i hauria d'haver estat renovat fa dos anys. Hi ha onze membres proposats pels populars, set pel PSOE, un per IU i un altre pel PNB, un equilibri de forces que poc té a veure amb les majories existents a l'actual Parlament. Però Casado rebutja negociar els nous nomenaments. El líder dels conservadors va iniciar les converses amb Pedro Sánchez a l'estiu, però després les va frenar, justificant la seva decisió en els atacs d'Unides Podem, soci del PSOE al Govern, a la monarquia.

«L'incompliment de l'obligació legal de procedir a la seva renovació afecta greument la confiança de la ciutadania a les institucions públiques i deteriora els estàndards democràtics», van assenyalar els grups en el comunicat.

«Els grups parlamentaris que, emparats en les majories reforçades a què obliga l'ordenament jurídic, bloquegen les renovacions previstes incorren en una greu irresponsabilitat. Cap interès partidista i sectari justifica aquest comportament, que contravé l'interès general de manera flagrant. En conseqüència, els grups i forces parlamentàries sotasignats, que comptabilitzen més de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats i, per tant, la majoria de la representació de la ciutadania, exigeixen a la resta dels grups parlamentaris que, de manera immediata, abandonin la seva actitud de bloqueig i mostrin la seva disposició a col·laborar en la renovació pendent de les institucions citades», conclou el text.

En aquest sentit, Unides Podem estudia portar al Tribunal Constitucional (TC) els nomenaments que efectuï el Consell General de Poder Judicial en llocs claus de la cúpula judicial i, a més, planteja que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, no ratifiqui aquestes designacions.



Petició als progressistes

El partit es va dirigir als vocals «decents» del GGPJ, molt especialment a la «minoria progressista», per demanar que no participin en aquestes designacions en la judicatura previstes per al proper 30 de setembre i aixequin la veu davant del «colpisme constitucional» del PP, que utilitza una mena de «claveguera judicial» per intentar deposar el Govern.

Així ho va indicar en una entrevista a Europa Press el president del grup parlamentari d'Unides Podem-En Comú al Congrés, Jaume Asens, per alertar sobre el bloqueig en la renovació de l'òrgan de govern dels jutges, una «exigència democràtica» a la qual es neguen els populars.

Asens va assegurar que igual que passa al Congrés i el Govern quan està en funcions, una institució que té un mandat «caducat» ha de limitar-se a tasques ordinàries de tràmit i no pot nomenar futurs magistrats, en compliment d'aquest «principi de renovació» que defensa la Constitució. El CGPJ estudia reprendre aquesta setmana els nomenaments a la cúpula judicial que té pendents, especialment a quatre sales del Tribunal Suprem.