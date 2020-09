Campo admet que Felip VI no va anar a Barcelona per la proximitat de l'1 d'octubre i la sentència de Torra

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha esquivat aquest dilluns totes les preguntes sobre la sentència imminent del Tribunal Suprem sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. En una entrevista a RNE s'ha limitat a dir que no es pronunciarà fins que conegui el contingut de la sentència perquè fer-ho abans suposaria un "exercici de cabalística". Campo ha justificat de nou que el govern espanyol no permetés la presència del rei Felip VI a l'acte de lliurament de despatxos als nous jutges a Barcelona. Segons ha apuntat "el govern té l'obligació de vetllar per la seguretat i la convivència".

Ha explicat que el seu executiu va suggerir al president del CGPJ, Carlos Lesmes, que canviés la data de l'acte per no fer-la coincidir amb la sentència, perquè que aquest va preferir mantenir-la.

El ministre de Justícia ha negat que hi hagi cap "tensió" amb la Casa Real i ha assegurat que només "hi ha hagut una decisió que es va adoptar perquè hi havia raons que desaconsellaven la presència" a l'acte de lliurament dels despatxos judicials.

Segons Campo, malgrat que el govern espanyol li ho va demanar per evitar coincidències amb la sentència i amb l'aniversari de l'1-O "Lesmes va evitar endarrerir l'acte" i el govern va vetar la presència del Rei.

"Hi havia raons que qualsevol ciutadà pot entendre" que són "elements de la convivència com la imminència de la sentència i de l'1-O". "El govern té l'obligació de vetllar per la seguretat i la convivència i si aquest acte es podia fer uns dies després sense tensió".

Ha recordat que no va ser convidada la consellera de Justícia, Teresa Jordà, i que faltaven 8 vocals. "Crec que cal sortir d ela tensió perquè prou problemes reals tenim com per incrementar-los".

Ha volgut treure transcendència a la conversa telefònica entre Felip VI i Lesmes que aquest últim va fer pública. "No sé el que es va parlar entre el Rei i Lesmes, el que tinc clar i em quedo és el que va dir la Casa Reial" sobre el fet que havia estat una mera conversa protocol·lària.

Demana a Lesmes que no nomeni nous vocals

El xoc entre el govern espanyol i el CGPJ es pot incrementar dimecres, quan l'òrgan de govern dels jutges nomenarà nous vocals. Segons Campo, el fet que Lesmes evités fer aquests nomenaments seria "una mesura de suport a la renovació" del CGPJ.

En aquest marc ha obert la porta a reformes legals per evitar que el CGPJ continuï enrocat per la manca de voluntat del PP de renovar els seus membres. Segons ha apuntat, "se li pot donar una volta per reforçar i reduir el nombre de jutges que poden accedir a les cambres".

"Es pot crear una comissió Congrés-Senat per avaluar currículums" i "hem de plantejar si és possible articular un mecanisme de devaluació de les competències quan s'està en funcions".

Diu que el seu govern no ha adoptat cap decisió sobre els indults

En resposta a les crítiques que ha rebut per la tramitació dels indults als condemnats per l'1-O, Campo ha recordat que el Ministeri està obligat a tramitar els expedients. "Posar el crit al cel perquè s'inicia la tramitació de peticions d'indult no té cabuda jurídica i és una molt mala manera de fer política", ha dit.

Segons Campo, "dir que la decisió està adoptada és no creure en l'estat de dret". "La decisió no està presa perquè cal veure el seu comportament" dels presos i "el que va passar va ser molt greu". "El Suprem els va condemna i cal veure si son mereixedors o no d'un indult total o parcial".

Preparats per intervenir Madrid

Pel que fa a la situació a Madrid, Campo ha afirmat que el seu executiu té "molt clara la necessitat d'actuar conjuntament" per "vèncer el virus" i ha afirmat que "encara tenim l'oportunitat" que la Comunitat de Madrid adopti les recomanacions del Ministeri de Sanitat.

No ha volgut confirmar si la decisió d'intervenir Madrid està adoptada però ha recordat que "avui és un dia molt important" i "hi ha instruments per a gairebé tot" i "som conscients que hi ha una situació greu".

"Avui s'ha de posar tot l'èmfasi en aquesta voluntat de trobar una solució, i el govern està preparat per afrontar tot el que faci falta", ha dit, perquè "hi ha unes recomanacions clares que són obligades perquè ens diuen per on hem d'anar".