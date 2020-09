Detingut després de practicar sexe amb un poni a Múrcia

Un home va ser detingut per la Policia Local de Múrcia per practicar sexe amb un poni a primera hora del matí de diumenge passat en una finca de la pedania murciana de Puente Tocinos.

Segons apunten fonts pròximes, l'home es trobava en estat d'embriaguesa des de la nit del dissabte i al matí de l'endemà, cap a les 08:30 hores, va accedir a la propietat, on es trobava l'equí, un exemplar femella, per abusar-ne.

El propietari de l'habitatge i de l'animal va sorprendre l'individu durant l'acte i va avisar la Policia Local, que va acudir a la finca i va detenir l'agressor.

Professionals veterinaris van comprovar després, revisant l'estat de l'animal, que el detingut no va arribar a causar-li lesions, per la qual cosa no va ser denunciat per l'amo i va ser posat en llibertat.