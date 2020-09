Espanya registra 31.785 nous positius per covid-19 i 31.411 morts

El Ministeri de Sanitat ha registrat 31.785 nous positius i 179 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats divendres, amb 31.411 defuncions totals. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 748.266 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i acumula 227.158 des que va començar la pandèmia, 20.457 en la darrera setmana. A Catalunya se n'acumulen 138.652, 5.930 en els últims set dies.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia continua essent Madrid, amb 451. La segueixen l'Aragó (388), el País Basc (338), Andalusia (268) i Navarra (258). A Catalunya se n'han diagnosticat 89 el dia previ.



Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 31.411 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 179 més que divendres. Segons l'últim informe del Ministeri, 359 s'han produït en els últims set dies. D'aquestes, 82 a Madrid i 60 a Andalusia. A Catalunya n'hi ha hagut 5.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 148.614 hospitalitzacions. En l'última setmana, se n'han registrat 2.249 i 163 ingressos en UCI, dels 13.448 que hi ha hagut des que va començar la pandèmia.

De les 2.249 hospitalitzacions que hi ha hagut en la darrera setmana, 507 s'han produït a Andalusi i 303 a Madrid. Catalunya n'ha registrat 65 i 8 ingressos en UCI.