Illa demana a Ayuso que es deixi ajudar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha demanat de nou a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "es deixi ajudar" i "segueixi les recomanacions" que el Ministeri ha plantejat per controlar la pandèmia de COVID-19 a l'autonomia madrilenya, entre les que es troba la restricció de la mobilitat a tota la ciutat de Madrid, i no només en les 45 zones bàsiques de salut actualment afectades.

En roda de premsa, Illa ha assegurat que a Madrid hi ha "transmissió comunitària" i que la COVID-19 "no està controlada", pel que ha instat l'Executiu madrileny a "actuar amb determinació". Per això, ha insistit que cal aplicar les mesures proposades per Sanitat "amb caràcter immediat".