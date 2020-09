La Moncloa respon a la inhabilitació de Torra i diu que respecta les decisions judicials

La Moncloa diu que respecta les decisions judicials, en relació a la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. L'executiu de Pedro Sánchez no ha entrat a valorar la sentència i s'ha limitat ha dir que respecta les decisions dels jutges. De moment, ni el president de govern espanyol, Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta, Carmen Calvo, han reaccionat a les xarxes socials en relació a la decisió. El Suprem ha confirmat, per unanimitat, la inhabilitació d'un any i mig i 30.000 euros de multa per al president de la Generalitat per no retirar la pancarta per la llibertat dels presos.