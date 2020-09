Trump nomena la jutge antiavortista Amy Coney Barrett per al Suprem

L'últim malson dels demòcrates nord-americans ja té nom: Amy Coney Barrett. El president dels EUA, Donald Trump, va presentar ahir la magistrada de 48 anys amb la qual pretén suplir la vacant deixada per Ruth Bader Ginsburg al Tribunal Suprem, una jurista que li permetrà consolidar la majoria conservadora a la cort si el Senat acaba confirmant-la. Barret és una de les referències legals de l'Amèrica cristiana i evangèlica per les seves posicions en assumptes com els drets reproductius de les dones. Catòlica devota, contrària a l'avortament i alineada en els seus pronunciaments amb els interessos empresarials, la seva designació li servirà a Trump per energitzar les seves bases més conservadores a poc més d'un mes de les eleccions. Uns comicis que afronta amb desavantatge a les enquestes.

Trump va presentar Barrett amb una cerimònia al Jardí de les Roses de la Casa Blanca molt similar en la seva escenificació a laque va utilitzar Bill Clinton per nomenar Ginsburg el 1993. «És una de les ments més brillants i dotades legalment de la nostra nació», va dir, després de recordar amb més elegància de l'habitual la magistrada feminista i icona de l'Amèrica liberal morta fa vuit dies. Barrett serà la jutgessa més jove del Suprem si acaba sent confirmada.